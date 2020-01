Gent organiseert gratis opleiding om schoonmaker te worden Sabine Van Damme

14 januari 2020

10u18 3 Gent De stad vindt geen schoonmaakpersoneel, en dus wordt er voor het eerst een gratis tweedaagse opleiding georganiseerd. Dat gebeurt onder de flitsende naam ‘Cleaning School’.

De stad Gent en Adecco organiseren de opleiding op 27 en 28 januari Bedoeling is meer mensen naar het beroep van schoonmaker toe te leiden, en concreet ook twintig vacatures in de Gentse schoonmaaksector te helpen invullen. “Voor heel wat werkzoekenden zijn er een pak obstakels om te solliciteren voor industrieel reiniger of professioneel schoonmaker”, klinkt het. “Vaak heb je immers specifieke kennis nodig, onder andere omdat er veiligheidsrisico’s aan het werk verbonden zijn. Er wordt ook dikwijls kennis gevraagd van producten, machines, ergonomie en werkorganisatie.” De Cleaning School moet die obstakels dus uit de weg ruimen. Geïnteresseerde kandidaten hoeven geen voorkennis, ervaring of taalniveau te hebben. Tijdens de gratis, tweedaagse opleiding leren zij onder professionele begeleiding van experts uit het werkveld op een laagdrempelige manier alles om in de sector aan de slag te kunnen gaan. De actie kadert binnen het ‘Arbeidspact’ van schepen Bram Van Braeckevelt. Dat moet meer mensen aan het werk helpen, ook mensen die het moeilijk hebben. Inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk staan centraal in het pact.

De Cleaning School vindt plaats op maandag 27 en dinsdag 28 januari in het Buurtcentrum ‘ Sluizeken-Tolham. Op woensdag 15 januari vindt een algemeen infomoment plaats waarbij geïnteresseerde werkzoekenden informatie kunnen opvragen en zich kunnen inschrijven voor de gratis, tweedaagse opleiding. Inschrijven doe je hier.