Gent organiseert extra opvang in 4 deelgemeenten en zoekt nog vrijwilligers om kinderen te begeleiden Wietske Vos

14 mei 2020

12u00 2 Gent Scholen blijven de eerste verantwoordelijke voor de organisatie van noodopvang. Door de opgelegde maatregelen kampen veel scholen echter met een tekort aan ruimte en personeel om veilige noodopvang te organiseren. De stad Gent organiseert daarom onder meer bijkomende noodopvang in vier deelgemeenten: Mariakerke, Zwijnaarde, Gentbrugge en Drongen.

Scholen in de buurt die een bepaalde groep zelf niet kunnen huisvesten of niet over genoeg personeel beschikken, kunnen kinderen naar een extra wijkopvang in hun buurt sturen. Kinderen van 1 school, gaan dus allemaal naar dezelfde wijkopvang.

Vier wijken

Op dit moment is er een nood aan externe opvang in vier wijken: Mariakerke, Gentbrugge, Zwijnaarde en Drongen. Onderwijscentrum Gent, het netoverschrijdend ondersteuningscentrum voor het Gentse onderwijs, coördineert dit en voorziet hiervoor locaties in bv. sporthallen of jeugdlokalen die voldoen aan de normen.

Voornamelijk kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar komen naar de wijkopvang. Scholen zorgen zelf voor de opvang van de leerjaren die wel naar school kunnen komen en voor hun kleuters, omdat ze over meer aangepaste infrastructuur en spelmateriaal voor kleuters beschikken. De wijkopvang kan ook de derde kleuterklas ontvangen, als scholen aangeven dat dat voor hen zelf niet lukt.

Daarnaast trekt de stad Gent nog extra budget uit om de nood aan opvang te lenigen. 75.000 euro gaat naar scholen die extra ruimte moeten huren of logistieke kosten hebben om scholen coronaproof te maken. Verder gaat 100.000 euro naar scholen die extra mensen moeten inhuren om de noodopvang mogelijk te maken

Vrijwilligers

Scholen die nog enkele medewerkers te kort hebben voor de opvang, kunnen via de stad Gent ook een beroep doen op vrijwilligers. In totaal zijn 85 Gentenaars hiervoor gescreend en bevraagd door Brede School (Onderwijscentrum Gent), Vrijwilligerspunt Gent, de Sportdienst en REFU Interim. Bijkomende kandidaten zijn nog steeds welkom.