Gent opent extra triagecentrum voor coronatests, maar locatie staat nog niet vast Sabine Van Damme

10 augustus 2020

15u35 2 Gent De stad Gent heeft beslist dat er een extra triagecentrum komt voor mogelijke coronapatiënten, maar de locatie daarvan staat nog niet vast. Het extra centrum komt er op vraag van de huisartsen. Die kunnen de situatie nu nog de baas, maar willen het niet uit de hand laten lopen.

“We hebben nog geen toestanden zoals in Antwerpen”, benadrukt waarnemend burgemeester Elke Decruynaere, “maar we willen het ook niet zo ver laten komen. We grijpen liever in voor het te laat is. Vandaag is er een triagecentrum in de Kliniekcentrum in Gentbrugge. Huisartsen sturen daar iedereen naartoe die symptomen heeft, zoals een verkoudheid. Maar ook wie terugkomt uit een rode of oranje zone moet zich laten testen. Die twee groepen willen we nu uit elkaar trekken. Dat verhoogt de capaciteit meteen. Waar we dat tweede centrum gaan vestigen, onderzoeken we nu. Misschien kan het in een bestaand gebouw, misschien op het openbaar domein. Een vastgepinde timing is er ook nog niet, maar het is wel de bedoeling dat het nieuwe centrum nog deze week, ten laatste begin volgende week, up en running is. Langer wachten is gewoon geen optie. Dat alles gebeurt uiteraard in samenwerking met de huisartsenvereniging. Alles verloopt nu nog compleet veilig in de Kliniekstraat, maar we willen niet voor voldongen feiten gesteld worden. We willen nu maatregelen nemen en niet holderdebolder als het straks teveel wordt.”

Een pluim alvast voor de Gentenaars die het tot nu zo goed hebben gedaan. We roepen dan ook op om de geldende maatregelen strikt op te volgen, en nu niet te lossen. Elke Decruynaere

Maatregelen

Gent deed het tot nu opvallend goed qua coronacijfers. We bleven tot voor het weekend onder de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Dit weekend was dat cijfer 26, vandaag 25. De cijfers lopen altijd enkele dagen achter. “We zijn nog al in de signalisatiefase geweest”, zegt Decruynaere. “Maar we zijn er toen ook uitgeraakt door de huidige maatregelen goed op te volgen. We hope dat dat nu opnieuw lukt. Een pluim alvast voor de Gentenaars die het tot nu zo goed hebben gedaan. We roepen dan ook op om de geldende maatregelen strikt op te volgen en nu niet te lossen. We willen niet naar een cijfer waarbij we extra maatregelen moeten nemen.”

Echt broeihaarden zijn er niet in Gent. Er is in tussen wel een coronacoördinator aangesteld. Mocht er bijvoorbeeld een besmet gezin zijn waarvan geweten is dat ze moeilijk de opgelegde quarantaine kunnen opvolgen, dan zal er voor bijstand gezorgd worden. “Gent is geen dorp, maar gelukkig ook geen anonieme grootstad”, zegt Decruynaere.

Stephanie D’Hose van Open Vld pleit er alvast voor om de cultuursector nu niet opnieuw te laten stikken. “Controleerbare evenementen, met een beperkt publiek en de juiste maatregelen, kunnen absoluut veilig doorgaan”, zegt ze. “De cultuur- en evenementensector is nu al de zwaarst getroffen sector. We mogen en kunnen hen nu niet laten vallen. De artiesten moeten kunnen optreden, de mensen hebben cultuur nodig. De burgemeesters mogen niet zomaar zonder nadenken alle evenementen gaan verbieden.” Dat gebeurt in Gent voorlopig niet, omliggende steden en gemeenten zoals Lochristi en Geeraardsbergen deden dat wel al.