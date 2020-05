Gent, Oosterzele en Nazareth zijn fietsparadijzen, Melle net iets minder

Erik De Troyer

26 mei 2020

16u26 1 Gent Uit het jaarlijkse fietsrapport blijkt dat fietsers in Gent, Oosterzele en Nazareth het meest tevreden zijn van de infrastructuur en veiligheid in hun gemeente. Melle scoort een pak minder goed en wordt zelfs gebuisd door de fietsers. Gent - jarenlang dé fietsstad - moet wel Mechelen, Kortrijk en Deinze laten voorgaan.

De Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) hielden een publieksbevraging bij 24.394 fietsers in oktober van 2019. Op basis daarvan werd in kaart gebracht hoe tevreden de fietsers zijn over de infrastructuur, veiligheid en communicatie in hun stad of gemeente.

Bij de steden met meer dan 50.000 inwoners eindigt Gent vierde op twaalf met een mooie score van 68 op 100. Gentenaars zijn tevreden over de manier waarop de stad fietsen aanmoedigt (4,4/5), idem voor de heraanleg van straten met nieuwe fietsinfrastructuur (4,4/5). Toch heeft Gent zijn stek als koploper moeten afstaan. Kortrijk is dé fietsstad, gevolgd door Deinze en Mechelen.

“Kritischer”

“Dat steekt helemaal niet”, legt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit. “We zijn zes jaar op een rij fietsstad geweest en zijn al veel langer dan veel andere steden bezig met fietsbeleid. We tellen nu veel meer fietsers van vroeger en dus is het logisch dat er ook kritischer naar alles rond fietsen wordt gekeken. Andere steden zijn nu ook heel sterk gaan inzetten op fietsbeleid en plukken daar de vruchten van. Ik vind het net positief dat we worden uitgedaagd door andere steden”, zegt hij. Aandachtspunt voor Gent blijft wel de fietsveiligheid voor kinderen en ouderen (2,8/5).

Oosterzele scoort ook beter dan gemiddeld met een score van 66,1 op 100. Ook Nazareth scoort goed met een score van 61,1 op 100.

Melle gebuisd

Lochristi, Destelbergen, Merelbeke, Wetteren en Melle scoren minder dan het Vlaamse gemiddelde met Melle als negatieve uitschieter. De gemeente haalt slechts 45,5 op 100 en wordt dus door haar fietsers gebuisd. Pijnpunten zijn het gebrek aan fietsstraten, schoolstraten of veilige routes naar school en het gebrek aan informatie over fietsinfrastructuur.

In de andere gemeenten in onze regio werden onvoldoende fietsers bereikt om er een rapport over te maken. In het algemeen was de respons van de fietsers eerder laag.

Het volledige rapport vindt u hier