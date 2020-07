Gent nu al in Feestensfeer met zingende sopraan op het water Wietske Vos

12 juli 2020

13u55 0 Gent De Gentse Feestjes zijn nog niet begonnen, maar de sfeer zit er al goed in. Zondagmiddag kanode een sopraan al zingend rond op de Gentse wateren, wat de voorbijgangers meteen een feestelijk gevoel gaf.

Wie vanmiddag rondkuierde op de Ajuinlei en de Lindenlei, werd verrast door prachtig a capella gezongen versies van ‘Halleluja’ van Leonard Cohen, ‘Fly me to the moon’ van Frank Sinatra en aria’s als ‘Voi che sapete’ van Mozart. De muziek bleek van over het water te komen, uit een kano met daarin twee vrouwen, van wie de ene de zangeres bleek te zijn.

De mooie stem behoort toe aan sopraan Esmeralda Schütz (31), oorspronkelijk uit het Nederlandse Drunen in de buurt van de Efteling, die sinds ruim een jaar in Gent woont. “Ik deed hier het project ‘Heen en terug, alstublieft’, met acteur Peter Marichael. Ik was al een tijdje op zoek naar een fijne plek om te wonen, en ik vond Gent zo’n leuke stad dat ik besloot om naar hier te komen.” Schütz studeerde eerder klassieke zang aan het conservatorium van Utrecht.

Zoals veel Gentenaars kocht ook Schütz een tijdje geleden een opblaasbare kano, om deze zomer “staycation mee te vieren”. “Een vriendin wilde wel mee varen vandaag, en kwam op het idee om mij te laten zingen tijdens het kanoën. Vanwege de coronacrisis zijn alle projecten waaraan ik meedeed, geannuleerd. Hiermee oefen ik mijn stem en repertoire, en treed ik tegelijk een beetje op.” Én het is leuk voor de mensen aan de kant. Heerlijk initiatief, een echte Gentenaar waardig. Nog van dat!