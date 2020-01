Gent na een drukke soldendag: overal vuilnis op de grond Sabine Van Damme

20u36 10 Gent Het was druk vandaag in Gent, op de eerste weekenddag van de solden. Helaas zorgt dat ervoor dat mensen blijkbaar hun manieren verliezen. Na het sluiten van de winkeldeuren, bleven de straten bezaaid met afval achter.

Aanschuiven voor parkeerplaatsen, drummen om op de tram te geraken, duwen in winkels, wringen op smalle voetpaden. Het was eerder onaangenaam druk in het centrum vandaag. Vooral de bekende winkelstraten Veldstraat en Langemunt kregen veel volk te slikken. Volk waarvan een deel blijkbaar niet in staat is om afval in een vuilnisbak te gooien. De Langmunt bleef ’s avonds achter met blik, papier en andere rommel op de grond. Morgen / zondag zijn ook heel wat winkels in het centrum open. Het is dan de eerste koopzondag van 2020. Koopzondagen zullen opnieuw elke eerste zondag van de maand georganiseerd worden.