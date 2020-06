Gent momenteel niet in gevarenzone voor lokale lockdown Jill Dhondt

11 juni 2020

10u24 7 Gent Om snel in de grijpen bij een eventuele heropflakering bouwt de overheid een ‘controletoren’ uit dat lokale heropflakkeringen kan detecteren. Op deze manier wil het lokaal ingrijpen bij een nieuwe uitbraak, in plaats van nationaal. Sciensano hanteert daarvoor twee drempels: in de laatste zeven dagen moet het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een gemeente hoger zijn dan 20 per 100.000 inwoners, en de trend moet vijf dagen op rij stijgend zijn. In dat opzicht komt Gent momenteel niet in aanmerking om een tweede, deze keer lokale, lockdown te ondergaan.

Is het aantal besmettingen van de laatste zeven dagen in een gemeente meer dan 20 per 100.000 inwoners, dan gaat het licht over op oranje. Als vervolgens blijkt dat het aantal besmettingen vijf opeenvolgende dagen gestegen is, springt het licht op rood. De voorbije week zijn vier gemeenten boven die drempel uitgekomen, en hebben ze een alert van Sciensano. Gent zit daar niet tussen, het gaat om gemeenten die allemaal in het zuiden van Limburg liggen. Gent heeft de laatste week een stijging gekend van 2,67 besmettingen per 100.000 inwoners, ofwel 7 nieuwe gevallen. Sinds het begin van de epidemie heeft de Arteveldestad 767 besmettingen geteld.

Dat een gemeente over de ‘corona-drempel’ gaat, betekent daarom niet dat er automatisch sprake is van een nieuwe uitbraak. Het is een indicatie dat alertheid nodig is, en verder onderzoek naar de oorzaak van het hoge aantal. Volgt er een lokale lockdown, dan is dat in samenspraak met lokale actoren, waardoor het uiteenlopende vormen zal aannemen. In sommige gemeenten zullen woonzorgcentra opnieuw afgesloten moeten worden voor bezoekers, terwijl in een andere gemeente sportclubs of horecazaken tijdelijk weer sluiten.