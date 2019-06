Gent mixt 1.528 liter Gin Tonic en verpulvert wereldrecord Didier Verbaere

08 juni 2019

16u02 20 Gent Het nieuwe wereldrecord Gin Tonic mixen is in Gentse handen. Tijdens de 1ste editie van GINstrEAT in The Lab in Zwijnaarde werd een gooi gedaan naar het record van 946 liter dat in 2018 in Las Vegas (VS) werd gevestigd. “Dat hebben we met 1528 liter ruimschoots verpulverd”, zegt Sven Mourice, één van de initiatiefnemers van het Gin festival in Gent.

In The Lab in Gent werd zaterdag voor het eerst een Gin en Streetfood festival georganiseerd met kleine distillateurs die op kleinschalige maar ambachtelijk manier gin brouwen. Eén van die stokers is Thomas Geers van Meyer’s Gin uit het West-Vlaamse Avelgem, een gin op basis van kiwibessen en kruiden. Hij sponsorde ook de 375 liter gin die nodig was voor de recordpoging. Franklin&Sons zorgde voor 2.250 flesjes of ruim 1.200 liter tonic.

Onder het waakzame oog van inspecteurs van de International World Record Organization werd om 14 uur het startschot gegeven van de wereldrecordpoging. Die slaagde reeds 35 minuten later met de evenaring van 946 liter. Gestaag werd de koperen kuip gevuld tot de rand werd bereikt. Het record staat voortaan op 1528 liter Gin Tonic, de grootste ter wereld. Met certificaat van de jury.

“We gaan er in elk geval ééntje op drinken. Maar deze kuip gaan we niet collectief opdrinken. Echt lekker zal deze niet smaken en het zou ook niet fair zijn naar onze standhouders toe. Omwille van de accijnzen wordt de alcohol er opnieuw uitgedistilleerd en het brouwsel vernietigd”, besluit Sven.