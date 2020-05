Gent maakt zich klaar voor de heropening van de winkels, Unizo verwacht geen stormloop Sabine Van Damme

08 mei 2020

18u29 0 Gent Zowel het stadsbestuur als de handelaars bereiden zich voor op het heropenen van de winkels komende maandag. De stad is volop bezig met het aanbrengen van Zowel het stadsbestuur als de handelaars bereiden zich voor op het heropenen van de winkels komende maandag. De stad is volop bezig met het aanbrengen van weg- en andere markeringen , de handelaars poetsen en maken hun etalages klaar.

De ingrepen kunnen niet bij iedereen op evenveel begrip rekenen. Dat de bankjes op de Kalandeberg werden verwijderd, vond een oudere dame bijvoorbeeld helemaal niet kunnen. “Ik wil geen feestje met 10 man in mijn tuin, ik wil wel even kunnen zitten met mijn boodschappen”, klonk het boos. Maar aangezien niemand kan inschatten hoe druk het maandag wordt, wordt het zekere voor het onzekere genomen en wordt er plaats gemaakt. Niemand weet immers hoe druk het maandag wordt. Aan de stoffen- en naaiwinkel Veritas was het alvast opnieuw aanschuiven vandaag.

Kledij met mondmasker

Ondertussen maken ook de handelaars zich klaar om – eindelijk – weer open te doen. Etalages worden afgestoft, ramen gepoetst, paspoppen klaargemaakt. Handelaars met humor verkopen nu zelfs kledij met bijpassend mondmasker. Volgens Unizo verwachten de handelaars geen stormloop. “Voor de fysieke verkoop vanaf maandag zijn de verwachtingen van de Gentse handelaars niet torenhoog”, zegt Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. “Zo’n 6 op 10 handelaars verwacht maximaal slechts 20% van de normale omzet. Afgelopen weken hebben ze hun omzet zien kelderen, maar toch hebben de meesten niet stilgezeten. 60% heeft online verkocht – terwijl voor corona maar 30% van de Gentse winkeliers online actief was - en geeft aan dit te blijven doen.”