Gent loopt uit: binnenstad heel druk, zoals op ‘normale’ mooie dagen Wietske Vos

13 juni 2020

19u15 0 Gent Het eerste weekend na de heropening van de horeca beloofde een uitsmijter te worden, en zo geschiedde: het bijzonder mooie weer en de versoepelde coronamaatregelen lokten zaterdagmiddag massaal veel volk naar de binnenstad. Daar was het tot laat in de namiddag bijzonder druk.

Al vanaf de Zuid en de Vlaanderenstraat zitten de terrassen gezellig vol en vormen zich (bescheiden) rijen aan de ijswinkels. Ook voor de chocoladewinkel van Joost Arijs in de Vlaanderenstraat staan heel wat mensen te wachten, omdat er maar 1 persoon tegelijk in de winkel mag. (lees verder onder foto)

Richting Korenmarkt wordt het alsmaar drukker, en in de Veldstraat is het zelfs rond 17u nog heel druk. Voor sommigen voelt het zelfs aan als té: “Ik ben dat niet meer gewend, zoveel mensen”, zegt een dame op de fiets, op de terugweg van het winkelen. “Na al die maanden waarbij je zoveel ruimte om je heen hebt, voelt het wat claustrofobisch aan. Gezond kan dat toch niet zijn, zoveel mensen in één keer bij elkaar?”

Vol terras

Overal in het stadscentrum zijn de zitplaatsen buiten erg in trek. Bij Het Waterhuis aan de Bierkant aan de Groentenmarkt zit het terras op een bepaald moment zelfs vol, en is er alleen nog binnen in het café plaats. Eigenaar Paul Rysenaer, alias Pol, die ook het bekende jenevercafé ’t Dreupelkot ernaast uitbaat, is gematigd tevreden: “Ik ben content, maar het is toch minder dan ik gehoopt had. Vandaag is het zeker goed geweest, maar het kan altijd beter en we hebben veel in te halen. Hiernaast (in ’t Dreupelkot) is het echt nog niets. Ik kan maar heel weinig mensen laten zitten daar, omdat het zo klein is. En ze moeten blijven zitten, staan mag niet. Dat is niet aangenaam voor de klanten, hè.” Hij legt er zich bij neer dat zijn zaken voorlopig maar tot 01 uur ’s nachts open mogen zijn. “Ik ben streng, bij mij moeten ze buiten om 1 uur. Dat zijn de regels.” (lees verder onder foto)

Bootjes

Ook op de terrassen van Gras- en Korenlei zijn weinig vrije plekken, maar de nabijgelegen toeristische rondvaartbootjes trekken nog niet veel mensen. De Bootjes van Gent hadden halverwege deze week nog niet veel klandizie, aldus coördinator Ilse Dewaele: “De eerste dag was er letterlijk niemand. Frustrerend, vooral omdat we eerst hard hadden gewerkt om aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen. Dinsdag waren er 2 klanten, woensdag 4. Vrijdag was het heel leuk: toen mochten we die groep Argentijnen die in Gent vastzaten, vervoeren. Die hebben dat enorm geapprecieerd. Voor vandaag kan ik het nog niet precies zeggen, maar ik schat dat we toch een 50-tal mensen in onze boten hebben gehad.” (lees verder onder foto)

Die passagiers zijn geen Gentenaars, wel binnenlandse toeristen. Dewaele: “We hebben een aantal Limburgers vervoerd – die overigens helemaal wég waren van Gent, ook enkele Waalse koppels en verder bezoekers uit andere streken van Vlaanderen. Ik zou hierbij een oproep willen doen aan Gentenaars om een boottochtje te maken in eigen stad. Ik hoor van vrienden dat de psychologen hun handen vol hebben met mensen die mentaal bezwaard zijn door de coronacrisis. Uitwaaien tijdens een boottochtje, met de zon op je kop, kan al enorm veel deugd doen. Het is iets kleins, maar het brengt veel mensen tot rust, merk ik altijd.”