Gent lijkt ’s avonds een stort: Ivago onderbemand door veel zieken Sabine Van Damme

17 september 2020

13u54 0 Gent Het centrum van Gent zag er gisterenavond uit als een half stort, en dat is niet de gewoonte. Overvolle vuilnisbakken, zwerfvuil in de straten, het is niet wat we in deze stad gewoon zijn. Ivago erkent het probleem. “Door vakantie en veel zieken kunnen we momenteel geen avondronde doen.”

Doorgaans ligt de binnenstad er netjes bij. Op drukke zomerdagen rijdt Ivago zelfs extra rondes om ervoor te zorgen dat de vuilnisbakken op straat meer geledigd worden. Maar niet zo gisterenavond, en de avonden voordien. Wie ’s avonds laat door de stad wandelde, zag een ravage. Overal puilden de vuilnisbakken uit, aan de Sint-Michielshelling lag de grond bezaaid met fastfoodverpakkingen. Het was in geen geval de ‘prachtige stad’ waar de burgemeester het zo vaak over heeft.

Geen corona

Bij Ivago erkennen ze het probleem. “We zitten inderdaad met een personeelsprobleem”, zegt Koen Van Caimere. “Er zijn nog mensen met vakantie, en daarnaast hebben we opvallend veel zieken. Geen corona, voor alle duidelijkheid. We hebben besloten om het personeel dat er wel is, in te zetten voor de reguliere vuilnisophaling en de recyclageparken. Het huisvuil wordt dus wel overal opgehaald zoals voorzien. Maar daardoor kunnen we geen avondrondes in het centrum meer rijden. Normaal gezien worden alle vuilnisbakken nog eens geledigd, en werken we tot 21 uur. Tegen het weekend moet het probleem van de baan zijn en volgende week werken we weer op het normale tempo. Dan zitten we normaal gezien weer op het normale niveau van personeelsbezetting.”