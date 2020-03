Gent krijgt wandelroute voor mensen met een beperking, voetpad Kraanlei wordt alvast aangepakt Sabine Van Damme

03 maart 2020

15u21 0 Gent Aan de Kraanlei is het volledige voetpad langs de kant van het water uitgebroken. Tegen 24 maart moet het helemaal opnieuw zijn gelegd. De Kraanlei zal dan ook deel uitmaken van de wandelroute voor mensen met een beperking, die nog dit voorjaar wordt gelanceerd.

“De voegen van het bestaande voetpad aan de Kraanlei zijn zodanig diep uitgesleten dat een heraanleg van dit voetpad de enige manier is om het goed te herstellen”, klinkt het op het kabinet van de schepen van openbare werken, Filip Watteeuw. “Het voetpad wordt in dezelfde materialen als voorheen heraangelegd.” Nog steeds kasseien dus, maar dan niet meer schots en scheef. Dat moet ook, want in het voorjaar zal de stad een wandelroute voor mensen met een beperking lanceren. Dat impliceert dat rolstoelen er vlot moeten kunnen passeren. Dat was op het bestaande voetpad aan de Kraanlei niet het geval, wegens putten en bulten.