Gent krijgt trofee voor eerlijkste gemeente Sabine Van Damme

10 september 2019

22u30 0 Gent De stad Gent is uitgeroepen tot ‘eerlijkste’ stad van Vlaanderen. Dat gaat – voor alle duidelijkheid – over fair trade. Gent zet dan ook al lang in op eerlijke producten. Het is de eerste keer dat de ‘Fair-O-Meter’ werd afgenomen.

Steden en gemeenten konden online een vragenlijst invullen, die peilde naar hun inspanningen voor eerlijke handel. 10 steden en gemeenten kregen vandaag een titel. Gent werd de grote winnaar met de maximale score, en de trofee voor eerlijkste gemeente. 135 van de 301 gemeenten namen deel aan de campagne. De campagne ‘FairTradeGemeente’ van Fairtrade Belgium, Rikolto, Oxfam-Wereldwinkels en 11.11.11 loopt al 15 jaar, maar het is voor het eerst dat er daar een ‘Fair-O-Meter’ aan gekoppeld werd.

Vlaanderen telt vandaag 200 ‘FairTradeGemeenten’ en 3,7 miljoen Vlamingen wonen in een getitelde gemeente. Om de titel van FairTradeGemeente te krijgen, moet een gemeente voldoen aan 6 criteria. Een daarvan is koffie en minstens één ander fairtradeproduct aankopen voor vergaderingen, op kantoor en in cafetaria’s. Eerlijke koffie is daarbij het meest populaire product, gevolgd door fruitsap, wijn, thee en chocolade, zo blijkt uit de ‘Fair-O-meter’ . De ambtenaren en politici van de FairTradeGemeenten drinken jaarlijks zo’n 42 miljoen kopjes eerlijke koffie.

Alle info op www.fairometer.be.