Gent krijgt dan toch zijn volwaardig station: volledige overkapping en grootste fietsparking van Europa Erik De Troyer

24 januari 2020

12u17 0 Gent “Een heuglijke dag”, noemt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) het. Vrijdag mochten de toekomstplannen voor station Gent Sint-Pieters het daglicht zien. Het half afgewerkt station krijgt tegen 2027 een grote overkapping, de grootste overdekte fietsenstalling van Europa, zonnepanelen en een gevel in textiel. Midden 2021 moeten de werken hervatten na meer dan twee jaar totale stilstand.

De échte heuglijke dag hadden we onder normale omstandigheden al enkele jaren geleden moeten meemaken. Toen in 2010 voor het eerst een spade in de grond ging dacht men zo’n zeven à acht jaar nodig te hebben om het station uit 1913 een facelift te geven. Er werd begonnen met perrons 11 en 12. Die werden gesloopt en ze kregen een glazen overkapping. De werken bleken echter veel minder snel vooruit te gaan dan gepland. Tegen 2017 was pas deel 1 van de renovatie grotendeels achter de rug. Die eerste fase blijk uiteindelijk geen 58 maar 85 miljoen euro te kosten.

Stadsbestuur houdt voet bij stuk

Vervolgens moest de NMBS op zoek naar een nieuwe aannemer voor fase twee, perrons 1 tot en met 7. De offertes die binnenliepen bleken echter tot 50% duurder te zijn dan de NMBS had uitgerekend. Het dossier dat al in het slop zat, raakte in een impasse. De NMBS besliste om de perrons niet meer te overkappen en een lightversie van Gent Sint-Pieters te bouwen. Het stadsbestuur schoot uit zijn krammen en eiste een volwaardig station.

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir schetst de situatie na de eerste vergadering tussen de NMBS en de stad. “Toen ik er buiten stapte, wist ik eerlijk gezegd niet of ik nog wou terugkeren”, zegt ze. “De eisen van de stad waren veel te hoog en ik had een budget waar ik mij absoluut moest aan houden. Eens terug in Brussel besefte ik wel dat we iets moesten doen. Uiteindelijk hebben we samen een ontwerp kunnen maken dat voldoet aan de vereisten, niet gewoon voor 2020 maar voor 2030 of zelfs 2040. Het is ook een onderhoudsvriendelijk gebouw, wat voor ons zeer belangrijk is.”

Hoe zal het er nu gaan uitzien? In het vorige plan kreeg elk perron zijn eigen glazen luifel. In het nieuwe ontwerp komt er een overkapping over alle perrons die nog wachten op een renovatie. Op de luifel komt een groot veld met zonnepanelen. Die nieuwe overkapping lijkt een massief vlak, maar bij de NMBS maakt men zich sterk dat er voldoende lichtinval zal zijn. Er komen lichtstralen op het dak en de gevels worden bekleed met zogenaamd geveltextiel, een duurzaam textiel dat extra lichtinval geeft.

De huidige fietsenstalling wordt uitgebreid. Na de werken kunnen er 17.000 fietsen geplaatst worden. Er komt een systeem dat vrije fietsparkeerplaatsen aangeeft. Gent laat daarmee Utrecht ver achter zich. Die Nederlandse stad had tot nu toe de grootste overdekte fietsenstalling van Europa met 12.000 stuks.

Er volgen nu belangrijke stappen. Eerst moet de NMBS een nieuwe bouwvergunning aanvragen. Daarna moet een aannemer gezocht worden. De NMBS heeft een budget van 150 miljoen euro voor deze tweede fase en is vastberaden om dat budget niet te overschrijden. “We willen tegen midden 2021 de werf starten. Ons plan is nog steeds om tegen 2027 klaar te zijn. Dit ontwerp is minder complex om te bouwen, dus het moet haalbaar zijn”, stelt Dutordoir.

56.000 reizigers per dag

Tijdens de werken zullen per deelfase twee of drie sporen afgesloten worden. “Het moet in fasen gebeuren omdat we per dag nog steeds 600 treinen in Gent moeten laten stoppen, goed voor 56.000 reizigers. Gent verwerkt nu 30% meer reizigers dan tien jaar geleden bij de start van de werken”, zegt Dutordoir.