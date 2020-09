Gent krijgt Belgische primeur: ISPC levert aan restaurants met futuristisch, elektrisch treintje Sabine Van Damme

11 september 2020

10u05 12 Gent Over duurzame en efficiënte stadsdistributie wordt al jaren gepalaverd, maar de Sligro Food Group gaat er echt mee van start. Nog voor het einde van het jaar zal een futuristisch vervoersmiddel, een elektrische trekker met één of twee wagons speciaal voor voedingswaren, door de stad snorren.

De tests lopen gelijktijdig in Gent en ’s-Hertogenbosch in Nederland, maar Gent krijgt dus de Belgische primeur. Sligro Food Group, bij de gewone mensen bekend als ISPC, laat een elektrisch voertuig door de binnenstad rijden om op een duurzame en zo efficiënt mogelijke manier aan klanten – vooral restaurants - te leveren. Vanuit een toekomstvisie op stadsdistributie en functionele eisen is een nieuw vervoersmiddel ontworpen en gebouwd. Het gaat om een volledig elektrische ‘trekker’ met daarachter één of twee wagons. De laadruimten zijn geschikt voor gekoelde en diepgevroren producten.

Elektrisch koelen, vriezen en rijden

Het ontwerp is niet gebaseerd op een bestaande elektrische bestel- of vrachtauto. Het gaat om een volledig nieuw systeem. De trekker werd ontwikkeld door TRENS-Logic. Dat bedrijf ging op zoek naar een duurzaam koel-vriessysteem dat niet via de elektrische accu van de trekker zou worden opgeladen, want dat verkort de actieradius van het voertuig. Er wordt nu gewerkt met een soort ‘koude accu’, die vooraf wordt opgeladen aan het elektriciteitsnet. De ventilatoren en sensoren in dat koelsysteem zorgen ervoor dat de temperatuur in de laadruimte constant blijft, zelfs als de deuren vaak worden geopend. Er kunnen twee Cold Pods, zoals de aanhangwagentjes gaan heten, aan elkaar gehangen worden, maar in Gent zal er vermoedelijk maar eentje gebruikt worden.

We willen minder wagens in de stad en dragen op deze manier ons steentje bij aan een groenere binnenstad Rudi Petit-Jean, algemeen directeur van Sligro Food Group Belgium

“We willen minder wagens in de stad en dragen op deze manier ons steentje bij aan een groenere binnenstad”, zegt Rudi Petit-Jean, algemeen directeur van Sligro Food Group Belgium. “Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen willen we een voortrekkersrol invullen binnen de foodservice. Kortom, we willen op een rendabelere manier de binnenstad groen doen kleuren, letterlijk en figuurlijk.”

Het project zit volop in de testfase. Er wordt nog gewerkt aan de homologatie van het voertuig. Zodra dat rond is, zullen de voertuigen in Gent en ’s-Hertogenbosch te zien zijn.