Gent krijgt afzonderlijk testcentrum voor teruggekeerde reizigers: “Zo kunnen mensen met symptomen hen niet besmetten” Cedric Matthys

14 augustus 2020

18u11 0 Gent Gentenaars die terugkeren van op reis kunnen zich vanaf maandag laten testen op corona in een afzonderlijk centrum. De reizigers zitten hierdoor niet langer samen in de wachtzaal met mensen die coronasymptomen vertonen. Een testdorp zoals in Antwerpen komt er dan weer niet.

“Afgelopen vrijdag trok onze lokale huisartsenvereniging aan de alarmbel”, legt schepen van Gezondheid Rudy Coddens (sp.a), uit. “Gentenaars keren volop terug uit vakantie. Wie uit een rode zone komt, moet zich verplicht laten testen. Het testcentrum in Gentbrugge raakte hierdoor stilaan overbelast. De vereniging vroeg daarom om een tweede locatie te openen. Ook leek het hen beter om mensen met coronasymptomen te scheiden van reigers. Vanaf maandag komen in Gentbrugge enkel nog mensen met coronasymptomen. Wie terugkeert van reis en zich kiplekker voelt, mag naar het ziekenhuis Jan Palfijn. Zo kunnen beide stromen elkaar niet besmetten.”

Dat het centrum opnieuw in Jan Palfijn gevestigd is, is geen toeval. Hier werd destijds ook het eerste triagecentrum geopend. Artsen onderzochten er mensen met een mogelijke besmetting en verwezen ze, indien nodig, door naar een ziekenhuis. Toen de situatie eind juni enigzins onder controle was, sloot het centrum de deuren.

Triagecentrum

Hoewel het even op tafel lag, komt er in Gent geen testdorp zoals in Antwerpen. Daar bouwde de stad een drive-in. Iedereen komt aan met de wagen en kan zich zo laten testen. Coddens geeft aan dat zijn ploeg heel wat leerde van de aanpak in Antwerpen, maar noemt het Gentse systeem voordeliger. Ook is hij trots op de vlotte samenwerking tussen de huisartsen, het ziekenhuis en de stad. Op amper een week werd het project gerealiseerd. En dat terwijl hij als schepen eigenlijk met vakantie is. “Zelf moet ik gelukkig niet getest worden”, zegt hij al lachend. “Verder dan mijn tuin ben ik in mijn verlof niet geraakt. Tussen het werk door heb ik wat genoten van vakantie in eigen land.”