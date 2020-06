Gent krijgt 8 zomerscholen, voor 600 leerlingen in 40 klassen. Dringend leerkrachten en begeleiders gezocht Sabine Van Damme

29 juni 2020

17u20 0 Gent Na de coronacrisis zullen in Gent 8 zomerscholen de deuren openen, voor leerlingen die daar nood aan hebben. Met 600 zijn ze, en die kinderen zullen worden ingedeeld in 40 klassen. Er wordt wel nog gezocht naar vrijwillige leerkrachten en begeleiders om het initiatief te doen slagen.

De stad organiseert de zomerscholen samen met een aantal partners. Bedoeling is vooral de kwetsbare kinderen te bereiken, die tijdens de lockdown weinig of geen schoolwerk kregen omdat ze geen toegang hebben tot internet, of gewoon geen stille plek om te kunnen studeren. De zomerscholen zullen geen strikt schools regime volgen, maar wel een ontspannend, leerrijk aanbod hebben. “Het was een race tegen de klok, maar het is gelukt om deze zomerscholen op te richten”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. “Het toont mooi hoe de Gentse scholen en partners er staan voor de Gentse leerlingen.”

Die leerlingen die het echt nodig hebben, worden deze dagen aangesproken door hun eigen scholen. De zomerschool is uiteraard geen verplichting. Ook ouders die denken dat hun kind door corona achterstand zou hebben opgelopen en dat willen laten bijspijkeren, kunnen contact opnemen om hun kind in te schrijven.

De zomerscholen zijn nu wel dringend op zoek naar vrijwillige leerkrachten en begeleiders. Iedereen die interesse heeft om mee te werken, mag mailen naar onderwijscentrum.communicatie@stad.gent.

Hieronder een lijst met de zomerscholen:

Alle zomerscholen gaan door van 17 augustus tot 28 augustus 2020, behalve zomerschool Brede School (6 tot 10 juli en 17 tot 21 augustus), en zomerschool Lucerna (10 tot 21 augustus).

1 Zomerschool Brede School, ingericht door Onderwijscentrum Gent: 11 zomerklassen in 7 Gentse wijken, gericht naar kinderen in het basisonderwijs

2 Zomerschool Expeditie 9000, ingericht door het stedelijke onderwijs: 9 zomerklassen in 3 stedelijke basisscholen

3 OKAN-Zomerscholen, ingericht door 4 aanbieders Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers (HTISA, KTA-GITO, Het Spectrum De Toren van Babel en VISO): 8 zomerklassen

4 Zomerschool Lucerna, ingericht door het Lucernacollege: 7 zomerklassen in het college zelf

5 Zomerschool HTISA, ingericht door Het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius: 2 zomerklassen voor hun leerlingen eerste graad en kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs

6 Zomerschool Richtpunt Gent, ingericht door de pedagogische begeleidingsdienst van het provinciaal onderwijs: 1 zomerklas gericht op de OKAN-leerlingen van de middenschool én de ex-OKAN-leerlingen uit het derde jaar, volgens een systeem van teamteaching

7 Youth Start vzw: 1 zomerklas in het Balenmagazijn op de UCO-site, gericht op schoolverlaters

8 Fixxy, ingericht door Educentrum vzw: 1 zomerklas, gericht op kinderen uit de eerste graad van het secundair onderwijs en kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs