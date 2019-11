Gent kleurt oranje, tegen geweld tegen vrouwen Sabine Van Damme

25 november 2019

20u27 21 Gent Overal in de wereld – en dus ook in Gent – kleuren deze week gebouwen e landmarks oranje. Zo steunen steden de campagne ‘say no to violence against women’ (zeg neen tegen geweld tegen vrouwen) van Zonta International.

In Gent lichten de Ghelamco Arena, het operagebouw en het VOKA-gebouw oranje op. Zo geeft Gent gehoor aan de oproep ‘orange your city, orange the world’. Zonta neemt sinds meer dan 10 jaar actief deel aan de sensibiliseringscampagne. Als partner van de Verenigde Naties zet Zonta zijn schouders onder dit project en engageert zich om in België een breed draagvlak te creëren”, zeggen Barbara Reygaerts en Nick Schelstraete, voorzitter van respectievelijk Zonta Gent 1 en Zonta Gent 2. “1 op 3 vrouwen zijn slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld. Met onze acties kaarten we problematieken aan zoals kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, partnergeweld, seksueel geweld, mensenhandel, en intimidatie.”

“Door de geschiedenis loopt een spoor van geweld tegen vrouwen. Vandaag is agressie tegen meisjes en vrouwen nog steeds een van de meest voorkomende schendingen van de mensenrechten”, zegt schepen voor gelijke kansen Astrid De Bruycker. “We mogen niet wegkijken. Stad Gent strijdt actief tegen haatmisdrijven en familiaal geweld. Onze steun en aandacht voor de actie van Zonta en de Verenigde Naties is oprecht en niet meer dan logisch.”

De Verenigde Naties lanceerden al in 1991 de 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld, met als doel een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes.