Gent kan voorlopig niets doen tegen Chinese wolhandkrab Sabine Van Damme

19 mei 2020

19u17 32 Gent “De Gentse waterlopen zitten vol Chinese wolhandkrabben, en die zijn schadelijk", weet Joris Vandenbroucke (sp.a). Hij wil weten wat de stad Gent doet om van die beesten af te raken. Voorlopig niets, zo blijkt. “De provincie doet wel tests in Merelbeke om de krabben te vangen”, zegt schepen Tine Heyse (Groen). “Als dat werkt, zal Gent met plezier meedoen.”

De Chinese wolhandkrab is overal in Vlaanderen aanwezig, en dus ook in Gent. “Sinds 2009 zitten die beesten hier in de Leie”, weet Joris Vandenbroucke. “Ze zijn enorm schadelijk. Ze vreten de bodem kaal en ondergraven oevers, en ze planten zich aan een hoog tempo voort. In de Kleine Nete is een test gebeurd met een nieuw soort val, met succes. De val is robuust en onschadelijk, en vorig jaar alleen al werden hiermee 700.000 krabben gevangen. Dat is goed voor 13 kilometer krab. Misschien moeten we dat in Gent ook overwegen.”

“Dat kan niet”, reageert milieuschepen Heyse. “Want die beesten zitten vooral in bevaarbare waterlopen, en die zijn in het beheer van de Vlaamse Waterweg. De val wordt bovendien gebruikt in aansluitingspunten tussen beken en rivieren. Zulke plekken hebben we niet in Gent. Maar de provincie is wel een proefproject gestart om die beesten te vangen in de Melsenbeek in Merelbeke. Als dat systeem zou werken en toepasbaar is in Gent, zullen we met veel plezier mee op de kar springen.”