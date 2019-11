Gent Jazz wijst naar verzekeraar voor trage terugbetaling Sting-tickets

Erik De Troyer

13 november 2019

13u07 0 Gent Gent Jazz vraagt nog wat extra geduld voor wie een ticket voor Sting kocht en zijn geld volledig terug wil. Volgens het festival doet haar verzekeraar er alles aan om zo weinig mogelijk uit te betalen en de zaak te vertragen. Het festival heeft Sting echter nooit moeten betalen maar heeft wel het geld van tickets geïnd. Waar zit het probleem dan?

We zijn inmiddels ruim vier maanden na het afgezegde concert van Sting op Gent Jazz. De Britse frontman van The Police voelde zich op 8 juli blijkbaar zo slecht dat hij het concert moest afzeggen enkele uren voor hij op het podium verwacht werd. Gent Jazz beweerde toen bij hoog en bij laag dat het alle tickets zou terugbetalen. Vandaag wachten nog een paar duizend kopers van tickets op hun geld. Zo’n ticket kostte 75euro. Met zo’n 4.000 betalende bezoekers zou een volledige terugbetaling het festival 300.000 euro kosten.

In een lang bericht zegt Gent Jazz dat wie zijn geld volledig terug wil nog wat langer zal moeten wachten.

“We hadden een verzekering afgesloten die ons tegen een dergelijk voorval en het inkomstenverlies zou beschermen en we hadden beslist een deel van dat geld aan te wenden om die tickets terug te betalen. Sinds de dag van de annulering hebben we – bijgestaan door onze juristen – aan alle contractuele voorwaarden van de verzekeringspolis voldaan. Vier maanden later moeten we vaststellen dat de verzekeringsmaatschappij het juridisch spel van vraag en antwoord speelt om enerzijds zo weinig mogelijk geld te moeten uitkeren, anderzijds de uitbetaling van de volledige schadeclaim zo lang mogelijk te kunnen uitstellen”, klinkt het.

Organisator Bertrand Flamang verduidelijkt. “De gage van Sting was ongeveer 25 à 30% van onze kost voor die dag. De échte grote kost is de hoeveelheid mensen die op dat festival werken. Dat zijn er zo’n 400 waarvan een derde vrijwilligers. Bovendien hadden we minder inkomsten omdat er minder geconsumeerd werd die dag.”

Flamang bevestigt wel dat het Festival de gage van Sting niet heeft moeten betalen. “Hoe lang dit nog zal aanslepen kunnen we niet inschatten. Als de verzekering niet betaalt zullen we uiteindelijk een rechtszaak moeten inspannen. Of dit een kwestie van weken of maanden is vooraleer we ons geld zien kunnen we momenteel niet zeggen.”

Gent Jazz heeft wel al een deel van het bedrag teruggekregen van de verzekeraar maar daarmee zal enkel wie een gedeeltelijke terugbetaling wil uitbetaald worden. Dat gaat om zowat 10% van al wie een ticket kocht. Ook wie vouchers vroeg als compensatie krijgt die. “Aansluitend zullen we beginnen met de vergoeding van wie een volledige terugbetaling vroeg. Totdat we uiteindelijk iedereen hebben kunnen geven waar hij recht op heeft”, aldus het persbericht.

Intussen heeft Sting een nieuwe Europese tour met hetzelfde programma aangekondigd voor volgende zomer. In de periode van Gent Jazz 2020 (9-19 juli) heeft hij twee concerten in Duitsland gepland maar van een nieuwe stop op Gent Jazz is voorlopig geen sprake. “We zijn in gesprek”, zegt Flamang. “De makkelijkste oplossing was het voor ons om meteen een nieuwe dag vast te leggen voor 2020 en iedereen die een ticket had voor 2019 voorrang te geven voor het nieuwe concert mits een kleine opleg. Maar dat was niet haalbaar omdat Sting eerst zijn kalender wou vastleggen. Of hij op Gent Jazz 2020 zal staan? Dat moet binnenkort blijken”, zegt Flamang mysterieus. “Wij gaan er in elk geval van uit dat we prioritair zijn gelet op de afzegging van vorige zomer.”