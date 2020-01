Gent Jazz pakt uit met grote namen zoals Van Morrison en Sting Jill Dhondt

29 januari 2020

12u26 0 Gent Gent Jazz, het jazzfestival in de Bijloke, loopt dit jaar van 9 tot 19 juli. Hoewel de organisatoren het programma nog volop aan het samenstellen zijn, werden reeds enkele namen bekend gemaakt, enkele grote namen. Het festival mag alvast uitpakken met kleppers zoals Van Morrison, Sting, Novastar en Kate Tempest.

Het programma is nog volop in de maak, en toch kunnen de organisatoren van Gent Jazz al spreken over enkele artiesten van formaat. Levende legende Van Morrison, bekend van klassiekers zoals ‘Brown Eyed Girl’ en ‘Have I Told You Lately’, beloofde reeds de pannen van het dak te zullen spelen. De dinsdag waarop Sting en Novastar optreden werd intussen helemaal uitverkocht. Kate Tempest brengt een mix van hiphop en gesproken woord, een combinatie waarmee ze artiesten als Jay-Z reeds wist te inspireren. Verder staan Marc Cohen and The Blind Boys of Alabama, Compro Oro, Stef Kamil Carlens en Nils Frahm op de voorlopige agenda. Het belooft een hete zomer te worden.