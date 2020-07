Gent is weer peukvrij: “Opnieuw meer dan 17.000 peuken opgeraapt”

Erik De Troyer

05 juli 2020

18u17 0 Gent De Gentse binnenstad ligt er frisser bij dan ooit. Vrijwilligers van het Gents Milieufront gingen vandaag op peukenjacht met een indrukwekkende buit als resultaat.

“Hotspots voor peuken zijn fietsenstallingen, de ingang van horecazaken, grasperken,…alle plekken waar veegmachines niet aan kunnen”, zegt Iris Verschaeve. Op twee uur tijd werden minstens 17.000 peuken opgeraapt. “Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Het is duidelijk dat de rokers de boodschap nog niet begrepen hebben. Deze peuken vergaan niet. Ze worden microplastics en die belangden uiteindelijk in het water, in ons eten en zo in ons lichaam. Gent heeft nochtans veel meer vuilnisbakken geplaatst met daarin een container voor peuken.”