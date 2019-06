Gent is twaalf bartenders rijker dankzij ‘Learning for Life’ Jeffrey Dujardin

19 juni 2019

21u26 0 Gent De Gentse horeca heeft er nieuw talent bij. Woensdagavond studeerden twaalf bartenders af van Learning for Life, een intensief opleidingsprogramma voor werkzoekenden in de horecasector.

Het programma is een initiatief van Diageo, een wereldleider op het vlak van alcoholische dranken (Smirnoff, Baileys, Johnie Walker en nog vele andere). Samen met Horeca Forma en VDAB hebben ze zich gericht op een noodzakelijk knelpuntberoep: bartender. Gedurende tien weken werden werkzoekenden opgeleid tot bartender en liepen ze stage in Gentse horecazaken zoals café Gomez, Café Theatre en cocktailbar The Cobbler.

De 20-jarige Arne Kellens uit Merelbeke is één van de afgestudeerden. “Ik heb een vijftal jaar ervaring in de horeca, maar ik wou verder groeien”, zegt hij. “Dankzij Learning for Life kon ik een stage beginnen bij Ellis Gourmet Burgers aan de Korenmarkt. Die stage werd vervroegd stopgezet en ik kreeg een contract aangeboden als shift leader.” Maar daar stopt het niet voor Arne, “Mijn grote droom? Een eigen zaak openen met de klassieke Vlaamse keuken.”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) vind het een geweldig initiatief, “Gent telt maar liefst 1.700 horecazaken. Er is steeds nood aan toegewijde capabele mensen. Voor jullie is dit belangrijke mijlpaal en diploma. Daar zit toewijding kracht en doorzettingsvermogen in. Chapeau dat jullie dit bereikt hebben. Het is nu aan jullie.” Ook Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk (Groen) is tevreden met het resultaat, “Ik ben een fiere schepen. Er staan veel vacatures open en veel mensen zijn op zoek. Laten we van Gent een mooie plaats maken, dat gaan jullie alvast zeker doen!”