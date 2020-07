Gent is eerste Vlaamse stad in boekenreeks ‘111 plekken die je gezien moet hebben’: “Vooral voor de echte Gentenaar” Wietske Vos

03 juli 2020

17u39 0 Gent Vrijdag werd het boek ‘111 plekken in Gent die je gezien moet hebben’ voorgesteld in het Gentse stadhuis. Het boek met 111 insider tips over Gent is het eerste over een Vlaamse stad in de 111-reeks van de Nederlandse uitgeverij THOTH.

Auteur Robert Declerck en fotograaf Dirk Heyndrickx overhandigden de eerste exemplaren van ‘111 plekken in Gent die je gezien moet hebben’ aan burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen). “Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor de geboren en getogen Gentenaar”, zegt uitgever Kees van de Hoek van uitgeverij THOTH uit Bussum (Nederland). “Zeker na de lockdown willen we de Gentenaars hun stad opnieuw laten ontdekken, en in dit boek vinden ze een reeks verborgen parels. In tweede instantie is het natuurlijk ook een fijn instrument voor de toerist.”

Er staan ook heel wat kleine, nieuwe ondernemingen in. Ik hoop dat dit boek iets kan betekenen voor deze dappere ondernemers, en dat we zo een steentje kunnen bijdragen aan de economische heropleving van Gent Robert Declerck

Het boek kwam tot stand zonder steun van de stad Gent. Freelance journalist Robert Declerck, die al 25 jaar lang in Gent woont, nam zelf het initiatief om Gent een plaatsje te geven in de 111-reeks van uitgeverij THOTH. Hij benadrukt dat het boek door de coronacrisis nog een extra dimensie heeft gekregen: “We hadden eerst 160 plekken geselecteerd, dus er zijn er heel wat geschrapt. Maar bij de resterende 111 zijn heel wat kleine, nieuwe ondernemingen. Ik hoop dat dit boek iets kan betekenen voor deze dappere ondernemers, en dat we zo een steentje kunnen bijdragen aan de economische heropleving van Gent.” Zo staan winkels als The Fallen Angels, Atlas & Zanzibar en Boekhandel Limerick in de inhoudstafel vermeld, en horecazaken ’t Dreupelkot, De Gekroonde Hoofden, Mokabon, Boon en Sordo.

John Massis

In het boek komen naast een aantal toch (over)bekende toeristische trekpleisters en gebouwen zoals Sint-Jacobs, de Sint-Baafsabdij, de Vooruit en het S.M.A.K., ook minder betreden plekken aan bod. Een mooi voorbeeld is het graf van krachtpatser John Massis, die begraven ligt op het kerkhof van Gentbrugge. Maar voor wie Gent goed kent, zal het boek toch weinig verrassingen bevatten. Wel altijd fijn om te lezen: het verhaal àchter een gebouw of winkel, over de mensen die hun stempel op de plek drukken of gedrukt hebben.

De foto’s in het boek zijn van amateurfotograaf Dirk Heyndrickx. Het 111-boek over Gent is het twaalfde in de reeks. In september verschijnt de editie over Antwerpen.

‘111 plekken in Gent die je gezien moet hebben’ kost 16,95 euro en is verkrijgbaar in alle boekhandels, ook online.