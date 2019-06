Gent is een goede leerling op vlak van waterkwaliteit, maar het kan nog beter Leerlingen basisschool De Vlieger ontdekken welke vis in de Leie zit Sabine Van Damme

13 juni 2019

15u53 6 Gent Paling? Aan Portus Ganda? Uiteraard, en nog veel ook, naast tal van andere vissoorten. De leerlingen van basisschool De Vlieger keken hun ogen uit bij de vangst van visserijbioloog Alain Dillen aan de Hagelandkaai. “In Gent zwemmen tal van vissoorten rond, en ingrepen zoals het openleggen van de Reep maken dat het alleen maar betert. Extra paaiplaatsen zijn nog een werkpunt.”

“De waterkwaliteit in Gent is de voorbije jaren sterk verbeterd, en blijft nu al enkele jaren stabiel”, weet visserijbioloog Alain Dillen. “De bodem is wel nog steeds vervuild, en het is een kwestie van veel tijd om dat terug in orde te krijgen. Maar het visbestand is er de voorbije jaren stevig op vooruit gegaan. Stekelbaars, karper en paling zwemt hier intussen massaal rond.”

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de Provinciale Visserijcommissie en het provinciaal centrum voor Milieuonderzoek organiseerden donderdag een visdemonstratie op de Leie, aan de Hagelandkaai. “Dat doen we in elke provincie”, zegt Dillen. “We nodigen dan scholen uit om te komen kijken, want kinderen hebben er geen idee van wat er allemaal onder water leeft in de stad. Dus hebben we aan de Hagelandkaai netten en fuiken geplaatst. We schrokken zelf van het aantal palingen dat we hebben bovengehaald. Stekelbaars hebben we uiteraard ook, karper vingen we vandaag niet, maar dat zit hier wel. Chinese wolhandkrabben zaten er dan weer niet in, terwijl er toch een massa van deze exoten in het Gentse water zit.”

“Gent is een goede leerling”

De vissen werden in emmers op de kant gezet, en de leerlingen mochten onder meer voelen hoe glad een paling nu echt is. De klas van meester Sven (11-12 jaar) was alvast dolenthousiast, en leerde dat palingen enkel in Mexico kweken, met de zeestroom mee naar Europa en ook Gent zwemmen, hier een jaar of 8 opgroeien en dan naar Mexico terugkeren om zelf te paaien.

“Gent is qua waterkwaliteit best een goede leerling”, vindt Dillen. “Zaken zoals het openleggen van de Reep zorgen ervoor dat migratie van het visbestand makkelijker gaat, en dat andere soorten ook de stad kunnen bereiken. Gent kan wel nog meer doen voor vissen, zoals bijvoorbeeld paaiplaatsen aanleggen zoals aan de Lieve. Daar zijn wel plannen voor, al zijn die nog niet concreet. De groene eilandjes die her en der in het water liggen zijn ook verstopplaatsen voor jonge vissen, maar niet zo goed als echte rietkanten. Sommige soorten hebben echt water- en oeverplanten nodig om te kunnen overleven, en dat mankeert nog in Gent. Op dat vlak kan er dus nog meer gedaan worden.”