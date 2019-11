Gent in top tien van meest holebivriendelijke steden ter wereld Sabine Van Damme

28 november 2019

11u42 0 Gent In de lijst van de meest holebivriendelijke’ steden ter wereld, staan twee Belgische steden. Naast Brussel prijkt ook Gent in de lijst. De ranking is gebaseerd op 15 factoren, die werden bekeken voor 77 grote steden.

Brussel staat 9de in de lijst, en Gent 10de. Beide steden krijgen een score van 9 op 10. Reykjavik in IJsland is de meest leefbare stad voor holebi’s en transgenders. Daar is de wetgeving volledig gelijk voor iedereen en de LGBTQ-gemeenschap is er ook sterk vertegenwoordigd in het parlement en in de media. Amsterdam en Rotterdam kregen de tweede en de derde plaats in de lijst. Jakarta en Moskou sluiten de lijst af, met respectievelijk 0 en 0,24 op 10. Maar de meest onverdraagzame steden zijn niet eens opgenomen in de studie.

Dat Gent mee in de top 10 staat stemt het stadsbestuur gelukkig. “Wij werken met verschillende partners om de acceptatie én veiligheid van LGBTQ+ te verbeteren”, klinkt het. “We doen dat al langer. Casa Rosa, het roze huis waar belangenverenigingen van LGBTQ+ onderdak vinden, bestaat nu 18 jaar, 16 jaar geleden is het eerste homohuwelijk hier in Gent voltrokken, en in 2004 waren we de eerste stad in Vlaanderen met een ‘holebibeleidsplan’. Er is ook een regenboognetwerk, waarbij ook de politie betrokken is, dat sterk inzet op LGBTQ-acceptatie.”

Werken aan hogere plaats

“We hebben de ambitie om nog hoger te klimmen dan die 10de plaats”, zegt schepen Astrid De Bruycker (sp.a). We zetten de goede samenwerking met het middenveld verder, en zetten in overleg de volgende stappen uit. In samenwerking met politie en parket blijven we haatmisdrijven ernstig opvolgen, zodat iedereen zich overal op z’n gemak kan voelen in onze stad.”