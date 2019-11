Gent in The Guardian Sabine Van Damme

28 november 2019

19u01 0 Gent Het gebeurt niet elke dag dat het Britse The Guardian een groot artikel wijdt aan Gent. De tentoonstelling Van Eyck, An Optical Revolution, is een aanleiding om dat wel te doen. Vooral het feit dat de National Galery een werk uitleent aan Gent springt daar in het oog.

In het artikel wordt met lof gezwaaid naar het Gentse MSK. Het feit dat er zoveel bruiklenen tot stand zijn gekomen, dat er zoveel werken van Van Eyck worden samengebracht, oogst ontzag. “Het wordt waarschijnlijk de laatste grote tentoonstelling in zijn soort”, klinkt het. Het werk ‘Portrait of a Man’ zal – net als vele andere Van Eyck-werken – gerestaureerd worden naar aanleiding van de tentoonstelling.

