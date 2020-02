Gent hoopt op uitstel voor betalend maken van grofvuil in recyclageparken. “Niet principieel, gewoon praktisch. We zijn er technisch niet klaar voor.” Sabine Van Damme

02 februari 2020

10u57 5 Gent De ophaling van het grofvuil wordt vanaf 1 april betalend, maar op de recyclageparken wilde Gent pas in 2022 het grofvuil betalend maken. Daarover is er nu discussie met OVAM. Zij eisen dat ook in recyclageparken al dit jaar een betaalregeling wordt ingevoerd. “Ik heb in een constructief gesprek duidelijk gemaakt dat het uitstellen van betaling op recyclageparken niet principieel is, maar praktisch. We zijn er technisch niet klaar voor”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt.

Nog tot 1 april wordt grofvuil gratis aan huis opgehaald, maar daarna mag het niet meer, van OVAM (Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij). Vanaf dan zal je moeten betalen als je het grofvuil aan huis laat ophalen. Ook als het mobiel recyclagepark deze zomer wordt ingevoerd, zal grofvuil daar betalend zijn. “Het is met gezonde tegenzin dat we die regel invoeren, maar we zijn wettelijk verplicht”, zegt bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt. “Wij vinden het verplicht betalend maken van grofvuil niet evident in een grootstedelijke context, waar sluikstort nog steeds een probleem is.”

Toch heeft de gouverneur het nieuwe Gentse reglement rond de betaling van het grofvuil geschorst, en dat op vraag van OVAM. “Dat komt omdat we het inzamelen van grofvuil op de recyclageparken pas vanaf 2022 betalend willen maken”, legt Van Braeckevelt uit. “Maar volgens OVAM moet dat ook al dit jaar. Alleen, we kunnen dat technisch helemaal niet. Nu mag elke Gentenaar 12 keer per jaar gratis naar het recyclagepark. Om ervoor te zorgen dat specifiek het grofvuil daar tegen betaling kan worden afgeleverd, zijn heel wat technische ingrepen nodig. We hebben het geld daarvoor klaar, maar dat is niet op 5 minuten geregeld, natuurlijk. Het gaat trouwens enkel om grofvuil, voor al het andere afval kan de Gentenaar nog steeds 12 keer per jaar gratis op het recyclagepark terecht.”

Het gaat enkel om grofvuil, voor al het andere afval kan de Gentenaar nog steeds 12 keer per jaar gratis op het recyclagepark terecht. Bram Van Braeckevelt

Intussen kwam er een overleg met OVAM, Ivago, de stad Gent en de gemeente Destelbergen, die met hetzelfde probleem kampt. Er werd uitgelegd dat het uitstel van betaling op recyclageparken niet principieel is, maar puur technisch. “Het was een goed gesprek”, zegt Van Braeckevelt. “OVAM bekijkt nu in welke mate onze argumenten valabel zijn, en hoe we een mogelijke afspraak hierover formeel kunnen maken. Ik hoop, en ga ervan uit, dat dit lukt. We willen tenslotte allemaal hetzelfde: een proper Gent.”

De stad wil overigens de volledige recyclageparken herinrichten, niet enkel met weegschalen voor grofvuil. “We willen de afvalstromen zuiverder. Daarom zal er ook meer personeel komen in de parken, om te helpen waar nodig en toezicht te houden. Een houten deur met een raam in mag niet meer bij het glas terechtkomen, om maar iets te zeggen. Door beter te sorteren kunnen we ook beter recycleren.” Van Braeckevelt zegt overigens geen extra inkomsten te verwachten door het betalend grofvuil, omdat dat niet de bedoeling is. Ik ga ervan uit dat afval globaal gezien niet meer gaat kosten. Hoe laagdrempeliger een recyclagepark is, hoe kleiner de kans op sluikstorten. Want sluikstort is en blijft een probleem in Gent.”