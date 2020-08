Gent hijst vlag ter nagedachtenis bom op Hiroshima Wietske Vos

06 augustus 2020

09u37 4 Gent Vanmorgen vroeg om 8u15 hesen waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen) en schepen van Internationale Solidariteit Tine Heyse (Groen) aan de inkom van het stadhuis de vlag, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de atoombom die 75 jaar geleden op Hiroshima werd gegooid.

Het vroege tijdstip was niet toevallig gekozen: dit is het tijdstip (Belgische tijd) waarop kernbom Little Boy in 1945 boven de Japanse stad Hiroshima explodeerde. Het vliegtuig van waaruit de bom werd gelost, een speciaal gebouwde B-29, kreeg de naam van de moeder van piloot Paul Tibbets: Enola Gay, ook vereeuwigd in gelijknamige song van OMD.

Het gebaar om de vlag te hijsen als eerbetoon kadert binnen het Gentse lidmaatschap van de internationale organisatie Mayors for Peace. Dit jaar wappert van 6 tot en met 9 augustus de vlag aan het stadhuis als uiting van steun en erkenning.



