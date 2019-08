Gent herdenkt nucleaire bommen op Hiroshima en Nagasaki aan Gras- en Korenlei Didier Verbaere

05 augustus 2019

01u43 0 Gent Op de Gras- en Korenlei herdacht de stad Gent en Vredesoverleg Gent zondagavond de nucleaire bombardementen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Beide steden werden op het einde van de Tweede Wereldoorlog vernietigd door een atoombom op 6 en 9 augustus 1945.

Vredesoverleg Gent herdenkt de honderdduizenden slachtoffers jaarlijks met een concert in de Sint-Niklaaskerk en laat lampionnen met kaarsen te water op de Korenlei. Sopranen Anna Pardo en Kyoko Ishida, onder begeleiding van celliste Eline Duerinck, zorgen voor stemmige livemuziek op een gondel op het water.

“Dertig jaar geleden kon de nucleaire wapenwedloop onder druk van internationale vredesbetogingen een halt toegeroepen worden. Nu het akkoord door ondermeer de Verenigde Staten is opgeblazen, is het misschien tijd voor nieuw straatprotest. Als stad zullen we steeds aan de zijde van de vredesbewegingen staan”, zei waarnemend burgemeester Filip Watteeuw op het herdenkingsmoment.