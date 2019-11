Gent herdenkt Kristallnacht aan het Michaël Lustig-monument Sabine Van Damme

10 november 2019

21u39 0 Gent Elk jaar opnieuw, om het nooit te vergeten, herdenkt Gent de Kristallnacht. Sinds 1999 gebeurt dat aan het Michaël Lustig-monument aan de Lindelei. Dat vermeldt de namen van de Gentse slachtoffers van de Holocaust.

Kristallnacht, of ‘de nacht van het gebroken glas’, was een actie in Duitsland in 1938, waarbij de nazi’s massaal bij Joodse mensen aanvielen. 7.500 Joodse winkels en bedrijven werden vernield, 1.400 synagogen werden in brand gestoken, en de brandweer mocht die branden niet blussen. Ook Joodse huizen, begraafplaatsen, scholen en ziekenhuizen deelden in de brokken. 96 Joden werden – zomaar – op straat vermoord. Het was de eerste echt grote aanval tegen de joden in Duitsland. Dat gebeurde in de nacht van 9 op 10 november 1938, en die gruwel wordt nog elk jaar herdacht in Gent, en in vele andere steden. Het Michaël Lüstig-monument aan de Lindelei werd de voorbije jaren geregeld gevandaliseerd, maar de stad staat erop het telkens in ere te herstellen.