Gent heeft weer een Würst, en het is een mooie Sabine Van Damme

01 december 2019

17u15 4 Gent Open sinds vandaag: Würst, versie 2.0. Zonder Jeroen Meus, met drie Gentse ondernemers aan het roer. En vooral, op een interessante locatie en in een prachtig pand.

Würst zit nu tussen de Koren- en de Groentenmarkt. Aan het concept is niks veranderd, er worden nog steeds ‘haute dogs’, of luxe-hotdogs geserveerd. Maar nu zijn het Diederik Tas, Frank Plasschaert en Hendrik Winkelmans die de kar trekken. Tas bood vandaag alle bezoekers eigenhandig een glas cava aan. “We hebben sinds donderdag proefgedraaid, enkel voor Deliveroo-klanten”, zegt hij. “Vandaag is het voor echt. Bedoeling is om elke dag open te zijn, al kan het zijn dat we in het begin de maandag nog overslaan.” Er is best veel verbouwingswerk aan te pas gekomen, aan het mooie pand waar Würst nu huist. “En het is een beschermd pand, alles moest in overleg met Monumentenzorg gebeuren”, zegt Tas. Het gebouw oogt alvast prachtig, en de eerste haute-dog-eters zagen er ook tevreden uit. De toekomst voor Würst in Gent ziet er rooskleurig uit. Würst heeft een dikke 40 zitplaatsen.