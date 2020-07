Gent heeft met Peter Van Haelter een nieuwe ‘Perfesser Gents’: “Freek Neirynck heeft het me zelf nog gevraagd” Sabine Van Damme

06 juli 2020

15u44 2 Gent Peter Van Haelter (53) zal tijdens de ‘geen-Gentse Feesten’ voor het eerst te zien zijn in zijn nieuwe rol van Perfesser Gents, tijdens de Koenfeeranse van Pierke Pierlala. Maar ook daarna zal hij die rol geregeld spelen. “Ik wil van de Perfesser Gents een cultureel figuur maken, om ons dialect in de kijker te zetten”, zegt Peter.

Freek Neirynck riep zichzelf jaren geleden uit tot ‘Perfesser Gents’, en ging ook in die functie Gentse les geven, onder meer tijdens de Gentse Feesten. Nochtans had de man West-Vlaamse roots. Eind 2019 overleed Freek, en nu neemt Peter Van Haelter die functie over. De twee kenden elkaar uiteraard, van bij ’t Spelleke van Drei Kluiten. “Het is zeker niet dat ik die titel nu zomaar steel”, lacht Peter. “Integendeel. Freek heeft mij eind 2018 al gevraagd om de titel Perfesser Gents van hem over te nemen. Hij zag zijn 70ste verjaardag naderen, en wilde die functie aan de haak hangen.”

Soulwax-Gents

In tegenstelling tot Freek is Peter wél een op en top Gentenaar. “Met een moeder van aan de Visserij en een vader van de Brugse Poort was Gents de voertaal thuis. Ikzelf ben ook nooit weggegaan uit Gent en speel al jaren in het Gents volkstheater. Dat dialect ben ik dus wel machtig, ja.” Al moet ook Peter toegeven dat hij qua opvoeding steken liet vallen. “Mijn beide kinderen, intussen volwassen, spreken eerder Soulwax-Gents dan echt Gents”, klinkt het.

Lessen Gents zoals Freek gaf, ga ik niet geven. Tijdens de Koenfeeranse van Pierke komt er wel een les met Gentse coronawoorden Peter Van Haelter

Qua invulling gaat Peter zeker en vast geen ‘copy paste’ maken van wat Neirynck deed. “Ik wil van de Perfesser Gents vooral een cultureel figuur maken, iemand die af en toe opduikt om het Gents te promoten”, aldus Peter. “Het kan een aanvulling zijn voor wat de Gentsche Sosseteit doet. Lessen Gents zoals Freek gaf, ga ik niet geven. Tijdens de (uitverkochte) Koenfeeranse van Pierke komt er wel een les met Gentse coronawoorden. Dat zal meteen mijn eerste optreden als Perfesser zijn. De volgende keer zal denk ik pas eind dit jaar zijn, in de Week van het Gents.”

Geen taalpurist

Van Haelter zegt ook geen taalpurist te zijn. “Een taal is nu eenmaal iets dat evolueert. Historisch Gents met oude woorden die totaal geen functie meer hebben, dat kan je niet in stand houden. Dat moet ook niet, denk ik. We moeten blij zijn met elk initiatief dat ons dialect in ere tracht te houden. Neem nu volkszanger Wim Claeys, die lagereschoolkinderen Gentse liedjes aanleert. Het is fantastisch dat die kleine mannen dan al minstens enkele woorden met een Gentse tongval meekrijgen.”