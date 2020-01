Gent heeft Kouter-trauma eindelijk verwerkt: alle EK-matchen op groot scherm op Sint-Pietersplein Sabine Van Damme

17 januari 2020

11u42 36 Gent Fantastisch nieuws voor voetbal- en sfeerliefhebbers. Alle matchen van het EK voetbal worden uitgezonden op een groot scherm op het Sint-Pietersplein. Gezien de kwaliteit van de Rode Duivels, zou dat sfeer moeten brengen. Twee jaar geleden waren enkele WK-matchen te zien in Gent, maar daarvoor waren er jarenlang geen grote schermen, na zware incidenten op de Kouter. Dat trauma lijkt eindelijk verwerkt.

Het was Steve Stevens van Open Vld die burgemeester Mathias De Clercq aan zijn mouw ging trekken voor voetbal op groot scherm. Ruim op tijd, het EK is in juni. “Ik ben zelf een groot voetbalfan, supporter van Gent, van Barcelona en uiteraard ook van de Rode Duivels, maar ik kreeg ook van veel horecamensen de vraag of Gent een groot scherm zou zetten. Vandaar dat ik het gewoon aan de burgemeester heb gevraagd.”

En die burgemeester – zelf ook een fervent voetbalfan – reageert positief. “Komende zomer zullen we alle EK-wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm tonen, op het Sint-Pietersplein. Bedoeling zal zijn dat er een soort van fanzone wordt ingericht . We weten uit ervaring dat de wedstrijden van de Rode Duivels veel teweeg brengen in ons land. Er moet dus zeker een goede afstemming met de veiligheidsdiensten zijn.” (Lees verder onder de foto)

Dat het scherm op het Sint-Pietersplein komt te staan en niet echt in het stadscentrum is jammer, maar door de Van Eycktentoonstelling was dat niet mogelijk. De Gentenaars zullen overigens al lang blij zijn dat er eindelijk weer een groot scherm is. Twee jaar geleden waren er schuchtere pogingen om de kwartfinales, halve finales en finale van het WK uit te zenden. Eerst op het scherm dat toch al op het Sint-Pietersplein stond voor het concert van Björk, daarna op de Gentse Feestenpleinen die al schermen hadden en waar de politie al massaal aanwezig was voor de veiligheid van de Feesten. Maar daarvoor was het jaren geleden.

Het is de bedoeling dat er een fanzone wordt ingericht, maar er moet zeker een goede afstemming met de veiligheidsdiensten zijn Burgemeester Mathias De Clercq

Van in juni 2011, om correct te zijn. Toen werd een interland tussen België en Turkije op groot scherm getoond op de Kouter, maar dat draaide uit op rellen. Er vielen 30 gewonden, onder hen 21 politiemensen. Toen de schuld voor de rellen daarna ook nog eens in de schoenen van de politie werd geschoven, was het gedaan met grote schermen in Gent. Tot nu dus. “Ik ben echt blij dat het eindelijk weer kan”, zegt Stevens tevreden. “Voetbal brengt mensen samen.”

Voor de politie wordt het evenwel een zware dobber. Zij krijgt een heel druk schema, met de Keizer Karel Cup (het grootste minivoetbaltornooi in Europa) op de Blaarmeersen in juni, de EK-matchen en de Gentse Feesten in juli.