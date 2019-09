Gent heeft grootste Coolblue-winkel van het land Sabine Van Damme

27 september 2019

12u26 5 Gent Begin volgend jaar krijgt Brussel er ook eentje, maar Gent bijt wel de spits af met de eerste Coolblue XXL in het land. Die winkel van 1.200 vierkante meter groot dient vooral om producten die je online wil kopen eerst even te testen. Of omgekeerd.

Coolblue had al een winkel in Lochristi, maar die verdwijnt. Die in Sint-Amandsberg is 3 keer groter. Alle 20 personeelsleden verhuizen mee, en er komen er nog 10 extra bij. “We hebben in deze winkel zowat alles”, zegt de flamboyante Nederlandse Coolblue-baas Pieter Zwart. Mensen zien dingen online, maar willen die graag even fysiek testen. Zien of een koptelefoon hen past. Of hoe een installatie in het echt klinkt. Dat kan hier. Al kan je hier natuurlijk ook gewoon binnen wandelen en iets kopen. Of bestellingen afhalen, iets terugbrengen, of zelfs snel een smartphone laten repareren.” Opvallend is ook dat (kleine) bestellingen in Gent met de elektrische bakfiets geleverd worden.

De winkel heeft meer dan 1.000 producten in stock, opgedeeld in 7 ‘werelden’: tv’s, Audio, Laptops, Desktops & Tablets, Witgoed, Telefonie en Keukenapparatuur. Personeel geeft goede raad, maar er zijn ook advieswanden, over bijvoorbeeld het ideale tv-formaat. Zonder het zelf te zeggen wordt Coolblue steeds meer een rechtstreekse concurrent van MediaMarkt. Hun nieuwe locatie aan de Antwerpsesteenweg 693 ligt alvast op een boogscheut van MediaMarkt Oostakker. Ook hun startactie – een gratis koptelefoon voor de eerste 100 bezoekers doet aan een MediaMarkt-stunt denken, en lokte een massa volk.