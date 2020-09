Gent heeft Europese primeur vast: “Met voetpad uit restproduct van ArcelorMittal vangen we meer CO2 op dan we uitstoten” Cedric Matthys

19u00 0 Gent Wie binnenkort in de Gentse Leeuwstraat loopt, zal het waarschijnlijk niet merken, maar het voetpad is er revolutionair. Schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen) legde er samen met zijn collega’s Sofie Bracke en Tine Heyse het eerste circulaire voetpad in Europa. En dat allemaal met een restproduct van staalproducent ArcelorMittal.

“Met deze honderd meter voetpad sparen we zo’n twee ton CO2 uit.” De cijfers waarmee Peter Van Mierloo goochelt, spreken boekdelen. Met zijn bedrijf Orbix brengt de Genkenaar milieuvriendelijke bouwmaterialen op de markt. Zo bouwt hij in de Leeuwstraat in Gent, vlak naast het gebouw van de Arteveldehogeschool, het eerste circulaire voetpad. “Je stapt niet langer op cement of beton", zegt Van Mierloo, “maar op een restproduct van staalproducent ArcelorMittal. Dat mengen we met CO2. Op die manier komen we aan een stevige steen. Hij is dan wel iets bruiner dan de traditionele grijze betonstenen, maar voor de rest is er geen verschil. Althans dat testen we nu.”

Openbare aanbesteding

Schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen) is maar al te blij dat Orbix Gent aandoet. Samen met zijn collega-schepenen Sofie Bracke en Tine Heyse legde hij vrijdagavond de eerste stenen. “We gaan nu onderzoeken hoe goed het materiaal meegaat", legt Watteeuw uit. “Binnen maximaal een jaar hopen we te weten hoe snel de stenen afslijten. Als dit testproject aanslaat, willen we hier als stad graag verder in gaan. Zo kunnen we via onze openbare aanbesteding verplichten om enkel nog circulaire stenen te gebruiken.”

Massaproductie

Of het effectief zo’n vaart zal lopen, is voorlopig onduidelijk. Het project in de Leeuwstraat is het eerste in Europa. Vooral aan de kostprijs moet nog stevig gesleuteld worden. “Om rendabel te zijn moeten we overschakelen op massaproductie”, zegt Van Mierloo. “Het is de bedoeling om een fabriek te bouwen naast een bedrijf dat veel CO2 uitstoot. In dat geval vangen wij de CO2 af en mengen we het meteen met het restproduct van ArcelorMittal. Dat ligt nu in grote volumes opgeslagen op de site van de staalfabrikant in de Gentse haven. Als dit project aanslaat, zouden wel eens alle voetpaden in de wereld circulair kunnen worden.”