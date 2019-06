Gent heeft eindelijk deelfietsen (en ze zijn niet eens zo duur) Erik De Troyer

13 juni 2019

15u45 6 Gent Sinds donderdag staan er 200 oranje deelfietsen in Gent. Het Deense bedrijf Donkey Republic maakt daarmee zijn intrede in ons land. En zo’n deelfiets gebruiken hoeft niet eens zo duur te zijn. Voor 9 euro per maand kan men naar believen fietsen gebruiken voor korte ritten.

De stad lanceerde na lang aarzelen dit jaar een procedure om een echt fietsdeelsysteem in Gent te starten. Heel wat aanbieders stelden zich kandidaat, maar uiteindelijk werden er maar twee geselecteerd door de stad: Donkey Republic uit Denemarken en het Brusselse Billy Bikes. De Denen zijn er als eerste bij om hun fietsdeelsysteem te lanceren.

Het systeem is vrij eenvoudig. Verspreid over de Gentse fietsenstallingen staan momenteel zo’n 200 oranje deelfietsen. Dat moeten er op termijn zeker dubbel zoveel worden. Die fietsen kunnen enkel ontgrendeld worden via een app. Elke fiets heeft een naam. Men kiest de fiets naar keuze, ontgrendelt via de app en men kan vertrekken. Men mag de fiets echter niet zomaar overal laten rondslingeren. Verspreid over de stad zijn er tal van punten waar de fiets ‘gedropt’ kan worden. “Op de app hebben we een perimeter ingesteld rondom de fietsenstallingen. Men kan de fietsrit enkel geldig beëindigen als de fiets ook in die perimeter staat. Laat men hem achter buiten die perimeter dan krijgt men een boete van 10 euro. Er zijn meer dan voldoende drop-punten. Meer dan 100 meter ver moet men in het centrum niet lopen om de fiets te parkeren of op te pikken. Dit worden zeker geen ‘strooifietsen’”, verzekert Jeroen Kah van Donkey Republic.

9 euro per maand

Wat kost zo’n rit? Losse ritten kunnen vanaf anderhalve euro. Daarvoor kan men een fiets gedurende een kwartiertje gebruiken. Voor een hele dag betaalt men 12 euro. Maar het wordt pas echt interessant voor wie een abonnement neemt. Voor 9 euro per maand kan men naar believen fietsen huren, maar dan wel enkel voor ritten van maximaal een uur. Voor 108 euro per jaar moet men zich dus geen zorgen meer maken over de fameuze Gentse fietsendieven. Voor 18 euro per maand kan men de fietsen voor 12 uur aan een stuk uitlenen, zo vaak men maar wil.

Voorlopig zijn de oranje deelfietsen enkel te vinden in Gent centrum: heel het gebied binnen de R40 plus de Muide en het Miljoenenkwartier. Op drukke fietsplekken zoals Gent Sint-Pieters of de fietsenstalling onder de Sint-Michielsbrug staan voorlopig nog geen deelfietsen.

Tweede deelfietssysteem

Een team van twee mensen is voortdurend in de weer om kapotte fietsen te herstellen. Indien een fiets toch op een verkeerde plek wordt achtergelaten, wordt die correct gestald.

Het andere deelsysteem - Billy Bikes - start pas dit najaar in Gent. Dat er uiteindelijk maar twee delers werden toegelaten, had te maken met de hoge kwaliteitseisen voor de fietsen die de stad oplegde.

Wie de fietsen wil testen, kan dat trouwens gratis door in de app de code ‘GENTONABIKE’ ingeven.