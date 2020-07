Gent hangt vol mysterieuze post-its met ‘Gent is besmettelijk’ Sabine Van Damme

11 juli 2020

06u00 6 Gent De hele binnenstad van Gent blijkt deze ochtend vol geplakt te zijn met post-its. Op de gele kleefbriefjes staan tekeningen, altijd met de slogan ‘Gent is besmettelijk’. Het gaat om een guerilla-actie, een positief signaal om Gent weer echt Gent te maken na de lockdown

Het lijkt wel alsof er duizenden gele briefjes over de binnenstad zijn verspreid. Overal kleven ze, van aan het ICC tot aan het Baudelopark, op ramen en deuren, op auto’s en verkeersborden. De gele briefjes zijn bedrukt met tekeningen van onder meer Helen B, Bue The Warrior en Pol Cosmo. Er zijn wel 20 varianten, en allemaal dragen ze de slogan ‘Gent is besmettelijk’. Onder de Stadshal stond vannacht zelfs een aanhangwagentje met dezelfde slogan. Vreemd, in coronatijden. Maar aan de vrolijkheid van de tekeningen te zien gaan het om een positieve actie.

“Is ook zo", zeggen de initiatiefnemers, een vrolijke bende ongeregeld die liever anoniem blijft. “Gent is gelijk een toog waar ge graag aan blijft plakken. Het is hier een tijd wreed stillekes geweest, zonder cafés en restaurants was Gent Gent niet. We zijn er nog altijd niet helemaal, maar nu we het niet meer op corona kunnen steken is het weer aan ons. Eindelijk mogen we elkaar weer met iets anders besmetten. Met wijze dingen. Met onvoorspelbaarheid, met geleuter op café, met rare toestanden. Met een beetje chance wordt 2020 de zomer van ons leven!”