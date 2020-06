Gent haalt Leopold II van zijn sokkel op Onafhankelijkheidsdag Congo Sabine Van Damme

18 juni 2020

07u25 48 Gent Schepen Tine Heyse (Groen) zei herhaaldelijk dat Gent wachtte op het advies van een speciaal samengestelde werkgroep, maar nu heeft het schepencollege toch beslist om het beeld van Leopold II aan het Zuidpark vervroegd van zijn sokkel te halen. Op 30 juni al, de dag dat Congo zijn onafhankelijkheid viert, en dat zal niet in stilte gebeuren.

Het reinigen van de buste van de omstreden koning had de stad al opgegeven, nadat het vorige week voor de elfde keer beklad werd. Maar de werkgroep, die eind vorig jaar voor het eerst samenkwam, heeft nu zelf gevraagd om vroeger op te treden. Zij willen Leopold II weg, en liefst met veel lawaai en een heus evenement. Over de andere beelden en straatnamen kan dan later nog beslist worden.

Inspraaktraject

Binnen het schepencollege liep de discussie al enige tijd vast. Sp.a vroeg al twee weken om het beeld in afwachting van het advies van de werkgroep weg te halen en in een depot onder te brengen. Het is nu de mail van de werkgroep die bevoegd schepen Heyse toch overstag deed gaan. “Geen moment te vroeg wat sp.a betreft”, zegt schepen voor gelijke kansen Astrid De Bruycker. Zij nam deel aan de vergaderingen rond het inspraaktraject. “De criminele acties van onder meer Leopold II verdienen geen eerbetoon, integendeel. Tot op vandaag worden mensen gekwetst en beledigd door de ongevoelige, gedateerde beeldvorming over de kolonisatie in onze straten en parken. En terecht.”