Gent haalt Leopold II-standbeeld en -laan nog niet weg. “Werkgroep formuleert adviezen tegen het najaar, we gaan dat nu niet doorkruisen”



Sabine Van Damme

10 juni 2020

12u15 2 Gent Op verschillende plaatsen worden beelden van Leopold II nu weggehaald, in de nasleep van het George Floyd-verhaal in Amerika. Ook in Gent is er al langer weerstand tegen de verheerlijking van deze vorst, die duizenden doden op zijn geweten had. Daarom werd eind vorig jaar een ‘ Op verschillende plaatsen worden beelden van Leopold II nu weggehaald, in de nasleep van het George Floyd-verhaal in Amerika. Ook in Gent is er al langer weerstand tegen de verheerlijking van deze vorst, die duizenden doden op zijn geweten had. Daarom werd eind vorig jaar een ‘ werkgroep dekolonisering ’ opgericht. “We gaan hun werk nu niet doorkruisen, dit najaar worden knopen doorgehakt.”

Gent worstelt al langer met het koloniale verleden. Steeds luider klinkt de eis dat straten en beelden die verwijzen naar die bloederige periode uit de geschiedenis, weg moeten. “Daarom is er eind vorig jaar een ‘werkgroep dekolonisering’ opgericht in Gent”, zegt schepen Tine Heyse. “Er is een participatief traject, met 85 mensen en een kerngroep van een 30-tal mensen, die het debat zullen voeren over hoe we daarmee om moeten gaan. Een derde van die kerngroep zijn mensen met Afrikaanse roots. Tegen het najaar zullen zij een advies formuleren, en dan is het aan de gemeenteraad om knopen door te hakken. We gaan dat traject nu niet doorkruisen om snel andere beslissingen te nemen op basis van de actualiteit. Wij kiezen voor het traject dat al was opgestart.”

Leopold II blijft voorlopig dus staan aan het Zuidpark, en ook de Leopold II-laan blijft voorlopig wat ze is. “Het gaat overigens over veel meer dan enkel dat beeld en die laan”, benadrukt Heyse.