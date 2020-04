Gent groeit vooral in de deelgemeenten: “Sterker inzetten op wijkkantoren” Sabine Van Damme

20 april 2020

20u33 14 Gent De Gentse bevolking is in 2019 opnieuw gegroeid. We waren eind 2019 met 2.146 inwoners meer dan eind 2018. Opvallend: de groei is vooral merkbaar in de deelgemeenten. Daarom wil de stad daar sterker inzetten op wijkkantoren.

Met een stijging van 0,8% tegenover 2018 is Gent opnieuw drukker geworden. Op 31 december waren we met 263.621 Gentenaars. De stijging ligt in de lijn van de voorbije jaren. In tien jaar tijd was er een toename van 20.466 inwoners, of 8,4%.

3.089 baby’s zagen in 2019 het levenslicht in Gent, dat zijn er 60 minder dan het jaar ervoor. De gemiddelde leeftijd van Gentse moeders bij de geboorte was 31 jaar, of 2,5 jaar jonger dan het nationale gemiddelde. In 2019 stierven ook 2.320 Gentenaars. De natuurlijke groei in onze stad neemt dus af. Zowel het aantal huwelijken (1.159) als het aantal echtscheidingen (492) steeg in 2019. Meer koppels gingen wettelijk samenwonen (1.317).

Meeste nieuwe inwoners in Gent-Centrum

Gent kent ongeveer een gelijke verdeling tussen het aantal inwoners in Gent-Centrum (50,46%) en in de deelgemeenten (49,54%). De voorbije 10 jaar groeide vooral het aantal inwoners van Wondelgem (+23,5%), Afsnee (+17,5%) en Oostakker (+12,4%). Voor Gent-centrum was dat slechts 7,7%. Mensen die in Gent-Centrum wonen, verhuizen meestal binnen het centrum zelf (9.477), gevolgd door verhuizingen naar Sint-Amandsberg (803), Wondelgem (633) en Gentbrugge (690). Nieuwe inwoners settelen zich meestal in Gent-Centrum (75,01%), Sint-Amandsberg (5,10%) en Gentbrugge (4,38%).

“Het aantal Gentenaars dat kiest voor de deelgemeenten en de wijken buiten het centrum blijft groeien”, zegt bevolkingsschepen Mieke Van Hecke (CD&V). “Het is belangrijk dat we onze dienstverlening afstemmen op de noden van de Gentenaar. We zullen de komende jaren dan ook sterker inzetten op onze wijkkantoren, zodat we nabije dienstverlening voorzien voor alle inwoners.”