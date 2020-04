Gent grijpt in: vanaf 1 mei kan élke Gentenaar met financiële moeilijkheden steun krijgen Sabine Van Damme

17 april 2020

13u45 6 Gent De coronacrisis is niet enkel extreem vervelend, het is voor heel veel mensen ook een financiële strop. Dat merkt het stadsbestuur, en dus grijpt het in. Vanaf 1 mei kan élke Gentenaar die in de problemen komt, ongeacht zijn statuut, financiële hulp van het OCMW krijgen. Voor zowat 1.000 gezinnen met een leefloon is er ook crisissteun.

Het aantal Gentenaars dat niet rondkomt op het einde van de maand stijgt. Met 2.330 infovragen was maart de drukste maand sinds 5 jaar voor de welzijnsbureaus van het OCMW. In de eerste weken van april zette die trend zich nog sterker door, en lag het aantal vragen 40% hoger dan in andere jaren.

“Het OCMW krijgt voornamelijk vragen over financiële hulp, de aanvraag van een leefloon en voorschotten op een werkloosheidsuitkering”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). “Het gaat in de meeste gevallen om mensen die voordien nog nooit recht hadden op sociale uitkeringen, van wie de uitkering te krap is geworden, en mensen die geconfronteerd worden met een achterstand van de uitbetaling bij tijdelijke werkloosheid.”

Een extra 100 euro per maand kan écht een verschil maken. De administratie zet alles in het werk om dit zo snel mogelijk te realiseren OCMW-voorzitter Rudy Coddens

Vandaag, op 17 april, ontvangen zo’n 1.000 gezinnen al 60 euro crisissteun. Het gaat om gezinnen met alleen minderjarige kinderen, die een leefloon ontvangen. De steun is erop gericht om extra kosten op te vangen, aangezien de kinderen niet naar school gaan. Vanaf 1 mei zal het OCMW ook financiële aanvullende hulp kunnen uitkeren aan élke Gentenaar die in financiële problemen komt, los van zijn of haar statuut. Tot nu kon dit enkel voor mensen met een leefloon. “De aanvullende financiële hulp wordt toegekend na een sociaal en financieel onderzoek door het OCMW”, zegt Coddens. “Eind juni worden de eerste betalingen verwacht, uiteraard met terugwerkende kracht.”

“Heel wat mensen die niet veel marge hebben om rond te komen, dreigen nu aan de verkeerde kant terecht te komen”, motiveert hij. “Een extra 100 euro per maand kan écht een verschil maken. De administratie zet alles in het werk om dit zo snel mogelijk te realiseren. Mensen kunnen ondertussen bij het OCMW terecht met hun vragen en om een dossier op te starten.”

Hulporganisaties

Maar de stad doet nog meer. Het OCMW heeft 60.000 euro extra budget gekregen om tussenkomsten in de huishuur ten laste te kunnen nemen. Dat komt bovenop de initiatieven die genomen worden door de Vlaamse regering. De stad Gent voorziet ook 45.000 euro voor een groepsaankoop van hygiënische producten, zoals zeep, luiers en maandverband. Dat materiaal zal verdeeld worden via de initiatieven die voedsel- en materiële hulp bieden. Na overleg met die hulporganisaties, voorziet de stad Gent ook 27.000 euro voor Kras vzw en 27.000 euro voor de verenigingen achter Samen Solidair Gent. Ook die financiële steun zal ingezet worden voor voedsel- en materiële hulp, en komt bovenop andere noodmaatregelen zoals het inzetten van stadsmedewerkers, extra vrijwilligers, leveren van voedseloverschotten via Foodsavers en verdelen van beschermingsmateriaal. Tot slot houdt de stad Gent ook een sociaal bufferbudget van 1 miljoen euro klaar, als bijkomende maatregelen nodig mochten blijken.