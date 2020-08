Gent geen voorstander van betalende fietsenstalling NMBS: “Kan niet in een studentenstad” Erik De Troyer

17 augustus 2020

18u55 0 Gent De stad Gent wil niet weten van betalend parkeren in de fietsenstallingen van de NMBS. De spoormaatschappij wil laten betalen voor fietsen die meer dan 24 uur stilstaan. “In een studentenstad kan men dat niet maken”, zegt het Gentse stadsbestuur.

Of er concrete plannen zijn om in Gent betalend parkeren voor fietsers in te voeren is nog niet bekend. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) zegt dat er gewerkt zal worden met een maximale duur om gratis te parkeren. Bijvoorbeeld 24 uur. Het gaat om een model van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

“We zijn niet gecontacteerd door de NMBS daarover”, zegt de woordvoerder van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “We zijn geen voorstander van betalend parkeren voor fietsers. Als studentenstad worden veel fietsen tijdens het weekend geparkeerd aan het station om op maandag terug opgepikt te worden. Een termijn van 24 uur lijkt niet werkbaar. Men gebruikt Nederland als voorbeeld maar daar is de infrastructuur wel van een heel andere orde.”

Fietsen aanmoedigen

“Er is ongetwijfeld wel een groep fietsers die wél wil betalen voor het gebruik van een goede, bewaakte fietsenstalling. Maar betalend voor iedereen kan niet de bedoeling zijn. Duurzame transportmiddelen als de fiets moeten net maximaal aangemoedigd worden.”