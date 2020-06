Gent geeft corona geen kans: Gras- en Korenlei én andere pleinen worden afgesloten als er te veel volk samentroept Sabine Van Damme

22 juni 2020

18u06 0 Gent Afgelopen weekend hielden jongeren na het sluiten van de cafés een afterparty aan de Graslei. Niet dat het er wild aan toe ging, het waren geen Flageyplein-toestanden, maar het was wel veel te druk. “Kan niet”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Als mensen overdrijven, zullen er boetes worden uitgeschreven. En als het écht te druk wordt, sluiten we de Gras- en Korenlei af.”

De cafés moeten verplicht om 1 uur sluiten, maar dan zijn de mensen nog niet geneigd om naar huis te gaan. Zeker de jongeren, die van hun examens af zijn na een stressvolle en vreemde, eenzame periode, zijn blijkbaar niet meer van plan om thuis te gaan zitten. Afgelopen weekend troepten ze ’s nachts samen aan de Gras- en Korenlei. Nog los van de berg afval die ze er achterlieten, was het er naar coronanormen ook veel te druk. De komende dagen belooft dat alleen erger te worden, met mooi weer en nog meer jongeren wier schooljaar erop zit. Maar Gent gaat niet lijdzaam toezien.

Vanaf 1 juli is de camerabewaking in het stadscentrum actief. Dan kunnen we aan crowd control doen. We zullen niet aarzelen om ook andere pleinen af te sluiten mocht dat nodig zijn Burgemeester Mathias De Clercq

“De politie zal meer dan gewoonlijk aanwezig zijn”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Dat was afgelopen weekend trouwens ook al zo. Er zal in de eerste plaats vooral gesensibiliseerd worden. Mensen mogen samen zitten in bubbels van 10, maar er moet anderhalve meter tussen de bubbels zijn. Is dat niet het geval, dan zal de politie de groepen aanmanen om afstand te houden. Wordt daar geen gevolg aan gegeven, dan zullen er wel degelijk coronaboetes worden uitgeschreven. Die kunnen oplopen tot 250 euro.”

Hotspot

Maar daar blijft het niet bij. De stad zal ook ingrijpen als het echt te druk wordt. “Dan gaan we de Gras- en Korenlei afsluiten zodat er geen volk meer bij kan”, zegt De Clercq. “We focussen nu op die locatie omdat het de hotspot is waar jongeren het einde van hun examens komen vieren. Vanaf 1 juli zal de camerabewaking in het stadscentrum actief zijn. Dan kunnen we gericht aan crowd control doen. We zullen niet aarzelen om ook andere pleinen af te sluiten mocht dat echt nodig zijn.”

Gent is dus duidelijk niet van plan een tweede uitbraak van corona te laten plaatsvinden. Er zijn dan wel geen Gentse Feesten dit jaar, maar dat betekent niet dat er geen pleinen afgesloten kunnen worden.