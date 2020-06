Gent gaat Gras- en Korenlei afsluiten na aanhoudende drukte, meer politie en boetes voor wie niet wil luisteren Sabine Van Damme

24 juni 2020

10u29 30 Gent De warme temperaturen, het einde van de examens en de lockdown, het zorgt voor taferelen die we in coronatijden niet willen zien. Aan de Gras- en Korenlei in Gent troepten in de nacht van dinsdag op woensdag massa’s jongeren samen. Het grootste deel zat netjes in groepjes van 10, maar er was ook een ‘bende’ van wel 80 jongeren aanwezig. “Vanaf vanavond worden meer agenten ingezet, wordt de Gras- en Korenlei afgesloten zoals tijdens de Gentse Feesten, en worden er boetes uitgeschreven voor wie niet wil luisteren”, zegt de burgemeester.



Het was nochtans een gewone dinsdag, maar toch was het in de stad druk. Alle terrassen zaten vol, en er stonden rijen aan de nachtwinkel om drankvoorraad in te slaan voor na 1 uur, het verplichte sluitingsuur van de cafés (en de nachtwinkels). En dan dromden heel wat jongeren samen om rond te hangen aan Gras- en Korenlei. De politie patrouilleerde wel, maar met 4 flikken een bende van 80 beschonken jongeren tot orde roepen, dat is geen evidentie. Wie ging zwemmen werd wel bij de lurven gevat, net als wildplassers overigens. (Lees verder onder de foto)

Iedereen weet dat het de komende dagen alleen erger wordt. De universiteiten en hogescholen verspreidden al een oproep naar de studenten om drukke plaatsen te mijden, maar dat zal vermoedelijk een slag in het water zijn. En dus wordt er ingegrepen. “Vanaf vanavond wordt de Gras- en Korenlei afgesloten zoals tijdens de Gentse Feesten”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Dat wil zeggen dat er minder in- en uitgangen zijn, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen en bijsturen. We overwegen ook om stewards in te zetten. Want je mag aan de Gras- en Korenlei zitten, maar dan wel in bubbels van 10, en met anderhalve meter tussen de bubbels.”

“We drijven ook de inzet van politie op. Er zullen meer agenten patrouilleren. Er zal nog steeds gesensibiliseerd worden, maar wie niet wil luisteren, zal voelen. Wie niet meewerkt, riskeert nog steeds een coronaboete van 250 euro. Voor wildplassen en zwemmen gelden de gewone GAS-boetes.” (Lees verder onder de foto)

Ook aan het Houtdok zal de politie meer aanwezig zijn. Ook daar troepen heel veel jongeren samen in de namiddag, gewoon om er rond te hangen en te zwemmen. Maar zwemmen is daar absoluut verboden, en dus zal ook daar gesanctioneerd worden indien nodig.