Gent gaat bij Vlaams minister aankloppen voor Roma-probleem: “We doen in Gent al alles wat wettelijk mogelijk is” Sabine Van Damme

21 juni 2019

14u30 0 Gent Burgemeester Mathias De Clercq en het parket hebben vandaag samengezeten over het probleem met de agressieve Roma-kinderen. Conclusie: alles wat wettelijk gezien gedaan kàn worden, wordt al toegepast. En dus gaan ze samen maar de bevoegde minister, Jo Vandeurzen, om maatregelen te eisen.

Stad en parket zitten met de handen in het haar. Een bende jonge Roma-kinderen terroriseert de stad, en niemand kan hen tegenhouden. Ze zijn tussen de zes en de 12 jaar oud, en dus te jong om effectief bestraft te worden. Alle mogelijke jeugdtrajecten zijn al met hen doorlopen. De politie pakt hen geregeld op, ze worden zelfs voor de jeugdrechter gebracht, maar meer dan hen berispen of onder toezicht plaatsen kan die niet doen. En dus worden ze telkens weer gelost. De probleemkinderen ouder dan 14 zitten in instellingen, maar eens ze daaruit komen, herbeginnen ze gewoon. Enkele 16-plussers zitten zelfs al in de gevangenis. De ouders van de probleemkinderen weigeren elke medewerking, ook bij hen heeft hulpverlening en begeleiding niks veranderd.

En dus gaan burgemeester Mathias De Clercq en het parket van Gent nu samen naar de bevoegde Vlaams minister, Jo Vandeurzen, bevoegd voor volksgezondheid, welzijn en gezin. Omdat het over minderjarigen gaat, is de minister van justitie immers niet bevoegd. “We doen in Gent al alles wat wettelijk mogelijk is”, zegt De Clercq. “Maar dat lost het probleem dus niet op. We willen dat bij de minister aankaarten, en hem de problematiek schetsen. We willen hem vragen of bijkomende maatregelen mogelijk zijn, want op lokaal niveau kunnen we daar niet over beslissen. We willen hem ook wijzen op het plaatstekort in jeugdinstellingen, en over het gebrek aan een natraject. Het probleem dat we in Gent kennen met die ontspoorde kinderen, is totaal onaanvaardbaar en moet een halt toegeroepen worden.”

De ontmoeting met de minister is uiteraard niet voor morgen, maar De Clercq wil het wel ‘op heel korte termijn’. Dat er intussen verkiezingen zijn geweest en er dus een regering van lopende zaken is, speelt natuurlijk ook niet echt in het voordeel van Gent.