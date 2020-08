Gent deelt voorlopig geen hennep uit tegen muggen en knijten Wietske Vos Sabine Van Damme

31 augustus 2020

17u34 0 Gent De stad Gent volgt De stad Gent volgt het initiatief van de gemeente Wichelen om een pilootproject te starten met hennepplanten tegen muggen en knijten , voorlopig niet. Wel worden de resultaten van het Wichelse project “met grote aandacht gevolgd”.

De stad Gent heeft voorlopig geen plannen om, zoals in Wichelen, hennepplanten te kweken en uit te delen aan Gentenaars die in de buurt van de Scheldearm in Gentbrugge wonen. De inwoners daar wordt immers al jarenlang het leven zuur gemaakt door muggen en knijten, gemene kleine steekmugjes, die vooral gedijen in rivierslib als dat niet of nauwelijks onder water staat. Schepen van Welzijn Astrid De Bruycker (sp.a) meldt dat “we de oplossingen die elders worden getest, met grote aandacht opvolgen, om te leren van elkaar”.

Vooral in mei

Eerder dit jaar werd een meldpunt opgericht, waarmee de stad Gent een beeld wil krijgen van de overlast. Tussen 6 mei en 10 augustus dit jaar kwamen 213 meldingen via het meldpunt binnen. De meeste klachten (73 in totaal) werden in mei geregistreerd, waarbij het meestal ging om meldingen van enkele mensen die op verschillende tijdstippen een melding doorgaven. In latere maanden kwamen minder meldingen door, maar ging het in de helft van de gevallen om zwermen muggen.

De meeste klachten komen vanuit de straten die direct langs de Schelde liggen, zowel op de linker- als de rechteroever, tussen de spoorweg en het kerkhof van Gentbrugge.