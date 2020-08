Gent deelt nieuwe straatnamen uit Wietske Vos

05 augustus 2020

17u31 0 Gent De Gentse gemeenteraad keurde enkele nieuwe straatnamen goed. Van de Grijzezustersstraat in de Brugse Poort tot de Benazir Bhuttostraat in Sint-Amandsberg: een overzicht.

Binnenkort duiken in het Gentse straatbeeld enkele nieuwe straatnamen op. Daarbij zijn – in overeenstemming met de belofte van het stadsbestuur om voor meer ‘Vrouwen op straat’ te zorgen – 4 vrouwennamen en een verwijzing naar het werk van vrouwen. Beeldhouwster Yvonne Serruys is er (nog) niet bij: Marc Cosyns zal nog even geduld moeten oefenen. De overige 3 namen verwijzen naar een man of naar een landschapskenmerk. We zetten de nieuwe straten op een rijtje.

De aan te leggen weg tussen de Rooigemlaan en het Biezenstuk: Grijzezustersstraat

De naam verwijst naar de Dochters van Liefde, die tussen 1878 en 2016 niet weg te denken waren uit het sociale leven in de Brugse Poort. De zusters met hun opvallende ‘vliegende kappen’ (tot 1964) werden in de volksmond de Grijze Zusters genoemd. Ze stonden aan de wieg van de scholen in de Reinaert- en de Boomstraat, van het kindertehuis in de Kiekenstraat en de bewaarschool in het Biezenstuk. In het wees- en later kindertehuis, waar de drie overgebleven zusters tot het einde woonden en werkten, werden doorheen de jaren talloze kinderen opgevangen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er ook enkele Joodse kinderen ondergebracht. In de loop van hun 138-jarige aanwezigheid lieten de Dochters van Liefde op veel buurtbewoners een blijvende indruk na.

De nieuwe wegenis in de verkaveling Zomerwee/Nijverheidskaai in Sint-Amandsberg: Homa Darabistraat en Benazir Bhuttostraat

Homa Darabi (1940-1994) was een Iraanse kinderarts en politiek activiste die in Teheran zelfmoord pleegde uit protest tegen de behandeling van vrouwen in Iran.

Benazir Bhutto (1953-2007) was een Pakistaanse politica en de eerste vrouwelijke premier van een islamitische republiek. Ze stond bekend als voorvechtster van de rechten van moslimvrouwen in Pakistan. Ze kwam om het leven bij een aanslag vlak na een verkiezingstoespraak.

Delen van de Keiskantstraat in Drongen: Marguerite Legotstraat en Huguette Ingelaerestraat (naamswijziging)

Marguerite Legot (1913-1977) was doctor in de rechten en de eerste Belgische vrouw in het Europees Parlement. Ze was voor de partij CVP ook de eerste vrouwelijke minister van België en de eerste vrouwelijke minister van Staat.

Het leven van Huguette Ingelaere (1941-2009) stond in dienst van de Vlaamse en sociale ontvoogdingsbeweging. Voor de Volksunie zetelde ze jaren in de Gentse gemeenteraad. Ze richtte mee het huidige Forum van Vlaamse Vrouwen op en voerde actie voor het behoud en de verdediging van de Nederlandse taal.

Het aan te leggen pad tussen de Bunderweg en het Alice Béviairepad met onderdoorgang van de Drongensesteenweg: Motjen

Deze naam verwijst naar de 18de-eeuwse afspanning Het Motjen, waar bezoekers konden genieten van spijs en drank met uitzicht op de Blaarmeersen en met waterplezier vlakbij. Begin 19de eeuw genoot de afspanning nog steeds een uitstekende reputatie.

Aan te leggen weggedeelten in de omgeving van het Mercatordok en deel van de Adrien de Gerlachestraat: Philips Landsbergiuslaan

Philips Landsbergius (1561-1632) was een Vlaams-Nederlands theoloog en wetenschapper.

Het doodlopende stuk aan de achterzijde van de Groot-Brittanniëlaan: Bijlokemeers (naamswijziging)

De naam Bijloke verwijst naar een omsloten, moerassig gebied. De huidige site van de Bijloke is slechts een beperkt deel van wat ooit uitgestrekte meersen waren.