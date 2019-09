Gent 75 jaar bevrijd: bevrijdingsstoet trekt door Gentse straten Sabine Van Damme

06 september 2019

17u19 0 Gent Op 6 september, 75 jaar geleden, werd Gent officieel bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Het betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog in Gent. Dat werd herdacht met een kleurrijke stoet door de stad, met doedelzakken, vlaggen en heel veel kinderen.

75 jaar bevrijding, dat mocht niet zomaar voorbije gaan, ook niet in Gent. Daarom wappert nu een bevrijdings-vlag aan het Stadhuis. De grote militaire colonne van de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute (WHI) passeert niet in Gent passeerde. Die colonne bestaat uit een eskadron met 20 moderne voertuigen van de Landcomponent en een eskadron met een 20-tal prachtig gerestaureerde en unieke WOII-voertuigen, waarvan de meesten effectief deelnamen aan de bevrijding in 1944. Kwatongen beweren dat de colonne niet welkom was in Gent omwille van het circulatieplan, maar dat klopt niet. “Gent lag niet op de route, en zou te ver omrijden zijn geweest”, zegt protocolschepen Mieke Van Hecke.

Dus bleef het hier in Gent bij een stoet van de Stadshal naar het 8-mei-plein in het Zuidpark. Een 10-tal doedelzakspelers liep voorop, gevolgd door officiële vlaggendragers. Er was een delegatie van Engeland aanwezig, en een delegatie van het stadsbestuur. Achter hen liepen 150 schoolkinderen. De stoet had veel bekijks.

Op het 8-mei-plein werd hulde gebracht aan diegenen die hun leven hebben gegeven om te strijden voor onze vrijheid. “Het is belangrijk dat dit nooit vergeten wordt, daarom zijn al die schoolkinderen hier aanwezig”, zei burgemeester Mathias De Clercq. “Onwetenheid is een voedingsbodem voor angst en haat. Gent is een open en tolerante stad. We moeten onze vrijheid koesteren, zodat onze helden 75 jaar geleden niet voor niks gevochten hebben. Wij kunnen ons dat niet voorstellen wat dat is, niet mogen zeggen wat we willen, niet mogen afspreken met wie we willen, niet mogen gaan waar we willen. We mogen nooit vergeten wat er is gebeurd.”

De kinderen van de IVG-school zongen samen met Wim Claeys een lied van Walter De Buck. “’k Zou zo gère willen leven in een wereld zonder haat.” Er werd een uitgebreide bloemenhulde gebracht. En het event eindigde met een receptie in het Zuidpark, op de site van Jazz in ’t Park.