Genste Loreleie verhuist naar het dak van zwembad Van Eyck Jill Dhondt Yannick De Spiegeleir

28 februari 2020

11u45 0 Gent Het standbeeld van een rood meisje onder de Slachthuisbrug werd verhuisd naar het dak van het Van Eyck zwembad. De komende maanden zal ze daar haar lied zingen, tot ze een vast onderkomen krijgt bovenop de brug.

Het beeld van een rood, zingend meisje zit intussen vijf jaar aan het water, op een staketsel onder de Slachthuisbrug. Het meisje met de koptelefoon werd daar op een zomeravond vanuit een bootje geplaatst door de Gentse beeldhouwer Johan Meirlaen. Hij koos er bewust voor om het kunstwerk op die plek te positioneren, vlakbij de samenvloeiing van de Schelde en de Leie waar de stad ooit ontstond. In de volksmond kreeg het geheimzinnig meisje de naam Loreleie, naar de beroemde kleine verleidster aan de oevers van de Rijn.

Aangezien de houten constructie waarop het rode meisje zit versleten is, zal het over enkele dagen weggehaald worden door de Vlaamse Waterweg. Hierdoor moest het kunstwerk een ander onderkomen vinden, wat de buurtbewoners aan het denken heeft gezet. “Voor ons moest het beeld, dat een onderdeel is geworden van de buurt en het stadsbeeld, blijven”, geeft buurtbewoner Hendrik Van Poele aan. “Samen met Farys vonden we een oplossing: het beeld mag tijdelijk op het naastgelegen Van Eyck zwembad rusten.” Meirlaen haalde het beeld zelf uit het water om het vervolgens met een hoogtewerker op de dakrand van het zwembad te zetten.

De verhuis van de Gentse Loreleie is tegelijk de start van een crowdfunding. De buurtbewoners willen het kwetsbare beeld redden door er een bronzen afgietsel van te maken. Dat stevige exemplaar zou een definitieve plek krijgen op de uitbouw op de Slachthuisbrug, de boeg aan het einde van de Visserij. “Op die manier kan onze Loreleie permanent aan de samenvloeiing van Schelde en Leie haar lied zingen.”

Meer informatie over de permanente reddingsactie van de Loreleie op www.loreleie.be.